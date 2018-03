No obstante, no coinciden en cuanto a las intervenciones del Central. Fabricio Alvarado no cree que estas se deban hacer para mantener baja la inflación. Su asesor económico, Gerardo Corrales, añade que hoy el precio del dólar está en un 85% y debería llegar a un 100% en forma gradual, en unos cinco años, para alcanzar un nivel "neutro".