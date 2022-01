‘Cometí el error de dejar el micrófono abierto’, dice alcalde de Tibás

David Meléndez Sánchez, alcalde de Tibás. David Meléndez Sánchez, alcalde de Tibás.

El alcalde de Tibás, David Meléndez Sánchez, alega que cometió un error al pronunciar la frase “ya va a empezar con sus playadas mae”, cuando el regidor Luis Polinaris hablaba en la sesión del Concejo Municipal del martes.

“En ningún momento quise ofender al señor regidor y mucho menos a cada uno de ustedes. Esas palabras no eran dirigidas a él. Como ser humano que soy, cometí el error de dejar el micrófono abierto, como le ha sucedido en otras ocasiones a otras personas.

“Todos somos seres humanos y nadie es perfecto. Por eso, de la manera más humilde y respetuosa, quiero pedirles disculpas si en algún momento se sintieron ofendidos, ya que esa nunca es ni será mi intención”, indicó el alcalde en un comunicado de prensa la mañana de este viernes.

Las declaraciones del político del Partido Liberación Nacional (PLN) surgieron después de que, en redes sociales, empezó a circular el video en que el alcalde interrumpe al regidor del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), mientras este hacía observaciones legales sobre una contratación de ¢32 millones para ampliación de calles y aceras.

Contactado por La Nación, el alcalde Meléndez aseguró que no daría más declaraciones, aunque insistió en que existen intereses políticos detrás del tema.

“Yo no me quiero referir a eso, porque en realidad es seguir dándole cuerda a los que están politiqueando. Mucho de todo esto es porque me indicaron que no era solo el señor Polinaris, que habían dos personas más”, expresó.

El jerarca se abstuvo de aclarar los nombres de las otras dos personas que, según él, estancaban aprovechado la situación para hacer política.

En el video, mientras Polinaris tenía la palabra para explicar el proceso a seguir en una contratación, el jerarca municipal dijo: “Ya va a empezar con sus playadas mae”.

El regidor del PUSC replicó: “No sea irrespetuoso, si usted quiere respeto, respéteme. ¿Oyó? Porque usted no es ni mi superior para que me llame la atención”.

“Y si no lo quiere por esta vía, en cualquier otra vía me las arreglo con usted, porque esta es la tercera vez que me hace esto”, agregó.

Polinaris asegura que esta no es la única vez en que Meléndez insulta a uno de los regidores. Dijo que, en octubre y noviembre, el alcalde lo había tratado de “hijueputa”.

Agregó que el jerarca municipal también ha tenido diferencias con los regidores Gerardo Araya Cordero y Alejandra Ramón Sánchez, que también militan en el PLN.

“Los conflictos se presentaron desde octubre y noviembre, cuando hemos tenido varios enfrentamientos por asuntos que se han aprobado de una forma que para mí no es correcta. Por ejemplos, usos de canchas por equipos de fútbol nacional pasando sobre el comité de deportes, o convenios que hace directamente el alcalde”, expresó Polinaris.

David Meléndez llegó a la alcaldía hace poco menos de un año; él era el segundo vicealcalde y asumió el cargo ante el fallecimiento del alcalde Carlos Cascante, por covid-19 en el 2021, y de la primera vicealcaldesa Ana Cristina Sancho.