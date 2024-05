Ciudadanía se niega a eximir a Rodrigo Chaves de culpa por problemas del país

La más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, encontró que, si bien el mandatario Rodrigo Chaves goza de un apoyo distinto al de sus antecesores, la ciudadanía no le acepta el argumento de que no tiene responsabilidad por los problemas del país.

Aun entre sus seguidores, más del 50% cree que sí tiene responsabilidad.

“La gente no le come el cuento de que no tiene culpa. Cuando él dice ‘créame, no tengo’, la ciudadanía le está diciendo ‘usted tiene culpa’. El apoyo no es tan radical. Incluso, entre los seguidores, los más fieles, hay presencia de culpa y no es poca”, explicó Rónald Alfaro, coordinador de la encuesta.

Alfaro se refiere a los hallazgos del estudio de opinión dado a conocer el 8 de mayo y elaborado a partir de entrevistas a 1.000 personas vía telefónica.

¿Es un apoyo distinto?

En primer lugar, los investigadores se plantearon determinar si el tipo de apoyo a Chaves es distinto.

Desde agosto del 2023 les llamó la atención el nivel de popularidad del presidente, en comparación con sus antecesores en periodos similares. Algo no se comportaba de la misma forma.

El CIEP elaboró entonces un método estadístico para determinar si Chaves recibe un apoyo de naturaleza distinta y por qué. Incluyeron ocho preguntas nuevas en la última encuesta.

El análisis general de las respuestas confirmó las sospechas: el mandatario capta un apoyo personalista.

“El personalismo es cuando la gente asume que el líder es mucho más influyente que un partido o que el gobierno o el gabinete.

“Está asociado a una figura individual del tipo Donald Trump, en Estados Unidos; Daniel Ortega, en Nicaragua; Andrés Manuel López Obrador; en México; Jair Bolsonaro, en Brasil y Vladimir Putin, en Rusia. Cuando se debilitan los partidos políticos, llegan estos líderes a llenar ese vacío”, detalló Alfaro.

El CIEP también se planteó dilucidar cuán fuerte es el respaldo a Chaves, es decir, si la población le sigue ciegamente, como a un mesías, o si lo responsabiliza, por ejemplo, por la crisis de inseguridad y el costo de la vida.

La encuesta se confeccionó para medir dos índices: cuánto “culto” le rinden y cuánta “culpa” le achacan. Para cada medición, se planteó una escala de 1 a 100.

Los investigadores determinaron que, si bien hay una proporción importante de gente que le sigue, la mayoría no lo exime de responsabilidad. El índice general de “culpa” es de 59 y el de “culto” es de 56.

“Su apoyo es vulnerable. Primero, por ser personalista y, dos, es vulnerable porque no es un apoyo ilimitado, no es que pueda hacer lo que le da la gana”, explicó el coordinador de la encuesta.

‘Un momento, usted tiene parte de la culpa’

Alfaro señaló que, entre las personas más opositoras de Chaves, el índice de culpa alcanza un 70 y, entre los seguidores, es de un 53.

Rónald Alfaro, coordinador de la encuesta del CIEP. Foto: Archivo (DAVID VARGAS / AGENCIA OJO POR O)

Sobre el segmento más fiel, el investigador explicó: “Este grupo le cree, ya lo tomó de la mano. El presidente le dice ‘vamos por este camino, pero cuando vea algo que no le guste, no me culpe a mí'. La gente le está diciendo ‘un momento, usted tiene parte de la culpa, usted tiene responsabilidad’. No lo exonera”.

El CIEP agrupó a la población en cuatro grupos, según su posición sobre el gobierno de Chaves:

-Personalistas (37%): son personas que apoyan al mandatario, pero no respaldan sus políticas.

-Seguidores fieles (25%): corresponde a quienes aprueban la gestión del mandatario y sus políticas.

-Opositores férreos (21%): ellos no respaldan la labor del mandatario ni las políticas públicas.

-Evaluacionistas (16%): aquí se encuentran aquellas personas que no apoyan al mandatario, pero sí sus políticas.

Como era previsible, el índice de culpa es mucho más alto entre los opositores, con el 70. Sin embargo, la cifra de los evolucionistas es casi igual, 69. En los otros grupos la nota siempre es superior a 50.

En cambio, en el índice de culto, el distanciamiento es mayor: baja a un 39 entre los opositores y sube a un 62 entre los seguidores.

Según Alfaro, el hecho de que el índice de culpa no esté tan lejos del de culto, entre los seguidores (53 versus 62), hace que el apoyo de Chaves no sea tan sólido y radical, como sí ocurre en Estados Unidos, con Donald Trump, por ejemplo.

La última encuesta del CIEP se realizó entre el 29 de abril y el 6 de mayo anterior. El margen de error es de tres puntos porcentuales hacia arriba o hacia abajo.

Para elaborar los índices de culpa y culto, a los encuestados se les preguntó qué tan de acuerdo estaban con ocho afirmaciones.

Por ejemplo, se les planteó que Chaves y su gobierno no son responsables de que el costo de vida no disminuya, que tiene razón en que las leyes se pueden dejar de lado, o bien, que los fallos del gobierno no son culpa del presidente.