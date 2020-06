“En esa lógica, la fracción del PLN no ha prejuzgado la condición de militante del señor Ulate Valenciano, ni le ha impuesto sanción alguna, siendo que la particular determinación de no permitir su intervención en las reuniones de fracción se encuentra legitimada en la necesidad de mantener íntegro ese espacio de coordinación, que requiere de una incuestionable lealtad partidaria y coherencia ideológica”, afirma Chacón.