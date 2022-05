Chaves ofrece drones para titularizar tierras en milla fronteriza con Nicaragua

Rodrigo Chaves, presidente de la República, anunció que presentará una ley para titularizar las tierras ubicadas en la milla fronteriza norte, lo que concedería a personas que habitan estos terrenos colindantes con Nicaragua un título y plano catastral.

Afirmó que, para identificar las propiedades que requieren título, el Gobierno usaría drones e imágenes satelitales, además de inspecciones en sitio.

De acuerdo con la Ley de Tierras y Colonización (2825), de 1961, los terrenos comprendidos dentro de los dos kilómetros de la franjas fronterizas son considerados inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión, con excepción de aquellos que cuente con título legítimo. A eso se le denomina la milla fronteriza.

No obstante, muchos terrenos están ocupados. El sábado 28 de mayo, en Ciudad Quesada, Chaves dijo que el primer paso será recurrir a drones y fotos aéreas para empezar un estudio de la situación.

“La milla fronteriza es un monumento al desorden en este país. La gente vive y trabaja y no tiene seguridad jurídica y hay gente que está metida trabajando en lugares donde no debería estar y viceversa: hay gente que tiene derechos que no está pudiendo aprovechar.

“El segundo paso es caminar los linderos de las diferentes propiedades y el tercer paso es verificar si tienen derechos adquiridos de verdad y no están poseyendo o utilizando parques nacionales y reservas naturales”, comentó Chaves durante una su gira presidencial por la zona norte del país.

En la visita, el mandatario sostuvo una reunión privada con los alcaldes y diputados de los cantones norteños, a los cuales prometió realizar un análisis de los terrenos para proceder a otorgar los títulos de propiedad.

Partes de la milla fronteriza tienen humedales y reservas naturales.

Según aseveró el presidente, tras el debido mapeo, se procederá a titularizar el territorio. Para ello, además, se deberá comprobar que las personas llevan cierta cantidad de tiempo poseyendo las propiedades.

“Vamos a pasar una ley diciendo que titularicemos eso. A las partes bajo disputa hay que encontrarles un proceso de resolución a las disputas, para que no tengan que ir años de años a un tribunal agrario”, agregó Chaves.

Al encuentro de este sábado acudieron los alcaldes de San Carlos, Alfredo Córdoba; Guatuso, Ilse María Gutiérrez; Upala, Yamileth López; Los Chiles, Jacobo Guillén; Río Cuarto, José Miguel Jiménez; y el vicealcalde de Sarapiquí, Orlando Brenes.

La comitiva del Gobierno estuvo conformada por el mandatario Rodrigo Chaves; la ministra de Agricultura, Laura Bonilla; la ministra de Salud, Joselyn Chacón; y el ministro de Ambiente, Franz Tattenbach.

También participaron los diputados Jorge Rojas y María Martha Padilla, del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), y Dinorah Barquero y José Joaquín Hernández, del Partido Liberación Nacional (PLN).

Un debate similar ocurrió con la zona fronteriza que limita con Panamá. Se trató de un proyecto infructífero, que tras nueve años de trámite legislativo los diputados dieron por finalizado ante las afectación que se causaría al ambiente y a las zonas indígenas.

