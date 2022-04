Simpatizantes de Chaves increpan a la prensa a la salida de centro de votación

La salida del centro de votación, donde emitió el sufragio el candidato del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Rodrigo Chaves, se vio marcada por un enfrentamiento entre los simpatizantes del político y los medios de comunicación, pues los primeros empezaron a increpar a la prensa que se encontraba cubriendo este acontecimiento, en el Liceo Napoleón Quesada, en Goicoechea.

El aspirante presidencial llegó a las 9:55 a. m al centro de votación, donde varios de los presentes le chiflaron mientras que varios de sus seguidores lo rodearon. En ese lugar, Chaves expresó que “si todos salimos a votar esto será un tsunami”.

El altercado se dio luego de que sus seguidores reclamaran a uno de los camarógrafos que hacía su trabajo en el lugar, e incluso uno de ellos intentó irse en contra del camarógrafo de Repretel, reclamando que este lo había golpeado accidentalmente con su cámara, por lo que fue necesaria la intervención de la Policía.

El voto del candidato transcurrió entre los tumultos usuales de estos acontecimientos, con la particularidad de que en esta ocasión, Chaves anda acompañado de al menos cuatro guardaespaldas que lo protegieron en una especie de cadena humana.

La primera aparición de Chaves en esta jornada electoral, se dio por medio de redes sociales, a las 9:40 a. m. con un video previamente grabado y en el que apareció con varios de sus familiares y su esposa Signe Zeicate, quien había estado ausente durante toda la campaña previa a esta segunda ronda.

“Voy a ir a votar en este momento, ya la gente que me acompaña muchos han votado, los invito a votar por sus anhelos, no por los temores que les han querido infundir, no por el miedo que han querido meter, no por las mentiras, vote por lo que sueña para usted. Lo que hagamos hoy tendrá un eco a 30, 40 años de hoy (...)”, expresó Chaves.

“Hoy podemos hacer la revolución del lapicero para que el pueblo recupere a su patria, los invito, no se quede en casa, por favor salgan a votar, es nuestra obligación patriótica. Vea esto como una ofrenda de amor a su patria, que Dios los bendiga y que Dios bendiga a Costa Rica”, dijo el candidato en el mensaje que duró poco más de un minuto.

En el clip se puede observar, además de su esposa, a su hija pequeña y a sus hermanas. Tras emitir el sufragio, el candidato tenía previsto visitar la tumba de sus padres en el Cementerio Obrero en San José.