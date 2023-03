CCSS reacciona a acusaciones de corrupción de Joselyn Chacón

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reaccionó este sábado a las declaraciones de la exministra de Salud, Joselyn Chacón, quien aseguró ayer viernes, en un audio filtrado a la prensa, que no está de acuerdo con lo que sucede en la Caja, y habló de corrupción.

Chacón aseguró que ella entró al Gobierno con la promesa de trabajar con la Caja para salvar a los pacientes de cáncer, pero la institución le rechazó un proyecto para eliminar las listas de espera de gastroenterología, gastroscopías y colonoscopías.

Tampoco le aprobaron hacer una lista de espera única en cirugía cardiovascular y, en radiocirugía, se siguen comprando servicios y los pacientes siguen muriendo. “Yo no me presto para eso”, dijo.

“Sigo agradecida con el Gobierno, pero no comparto la visión Caja, ver lo que está sucediendo me mata. Ver al gerente médico hacer lo que quiera con los especialistas. Se nos están yendo a lo privado, porque tienen toda la razón de irse, al ver este nivel de corrupción. Eso me hace no querer ver esto y quedarme callada”, continuó Chacón.

La exjerarca insistió en que lo que le espera a la CCSS “es espeluznante y yo soy de cumplir promesas” sobre cáncer, listas de espera y especialistas, “y no se me dejó trabajar por parte de la Caja”.

Al respecto, el gerente médico de la CCSS, Randall Álvarez, aseguró que no se referiría a lo expresado por la exministra en el audio.

Sin embargo, el jerarca argumentó que “la Caja, el Ministerio de Salud y el Colegio de Médicos iniciaron un proceso conjunto para abordar la problemática en materia de faltante de especialistas, el cual avanza y que incorporará a otros sectores conforme corresponda”.

Además, Álvarez añadió que en otros temas abordados por Chacón, como las listas de espera y el trato a los usuarios, “se están llevando a cabo diversas estrategias tendientes a buscar soluciones”.

La presidenta ejecutiva de la institución, Marta Eugenia Esquivel, no realizó ninguna declaración sobre el tema.

En el audio referido, Chacón también criticó a la segunda vicepresidenta Mary Munive y al ministro de Salud interino, Alexei Carrillo, a quienes calificó de “enemigos”.

Según explicó, Munive y Carrillo habrían conspirado en su contra para expulsarla del Ministerio de Salud, lo que ella consideró “una deslealtad completa”. Añadió que los jerarcas planearon su salida mientras ella estaba de luto por el fallecimiento de su madre, en diciembre de 2022.

La vicepresidenta se defendió y aseguró que las afirmaciones de Chacón no tienen fundamento. Carrillo, por su parte, dijo que no tenía nada que comentar y le envió buenos deseos a la exjerarca.

