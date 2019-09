“Mientras yo no haga ningún anuncio de ningún tipo estamos bajo el entendido de que las personas que están ahí gozan de mi absoluta confianza. Cuando no la tengan o cuando cambien las circunstancias, yo lo anunciaré como lo he hecho en otros casos. Ese no es el caso ahora”, respondió el mandatario ante una consulta sobre el futuro de Macaya.