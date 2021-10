Carlos Alvarado sobre agenda FMI: Los diputados no pueden renunciar a sus funciones

El presidente Carlos Alvarado afirmó que están sobre la mesa los proyectos de la agenda pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para el saneamiento de las finanzas públicas, y que los diputados no pueden renunciar a sus funciones.

Esa fue su reacción cuando se le preguntó cuál será el futuro de las reformas de impuestos, en vista de que los diputados abandonaron su discusión y permitieron que les empiece a caer encima la “guillotina legislativa”.

“Las cartas están sobre la mesa, nosotros hemos hecho absolutamente todo; se pidieron textos sustitutivos, renunciando (los diputados) al derecho de enmienda; igual, nosotros presentamos textos sustitutivos.

“Hemos llevado todo ahí, los equipos de Hacienda están allí, yo creo que el Congreso no puede renunciar a funciones que son propias del Congreso”, declaró Alvarado.

“Eso va a ser aprobado, las personas más conocedoras y más sensatas de las distintas fuerzas políticas así lo han manifestado, eso requiere avanzar, yo espero que esas voces sean escuchadas”, dijo.

El presidente emitió las declaraciones la mañana de este jueves, durante una conferencia de prensa en la sede de la Universidad Técnica Nacional (UTN) en El Roble de Puntarenas.

Por su parte, la presidente de la Asamblea Legislativa, la liberacionista Silvia Hernández, afirmó que reglamentariamente es imposible postergar los proyectos de la agenda del FMI para el próximo gobierno. Los actuales legisladores tienen que decidir, dijo, entre archivar las reformas o avanzar con ellas.

Según el presidente, él confía en que los diputados serán responsables y darán el voto a favor de las iniciativas, tal como lo han apoyado en diversas ocasiones durante este gobierno.

“Sobre el FMI, yo creo que sí serán aprobados varios proyectos, porque es evidente el contexto en el que estamos y necesitamos respuestas; yo creo que no hay justificaciones, no he visto ninguna de peso, por ejemplo, para dejar que el tiempo pase y esos proyectos no se aprueben.

“Se necesitan respuestas reales de los actores políticos. Creo que tampoco las ha habido, salvo la propuesta que el Gobierno ya puso ahí. Yo creo que eso será en alguna medida importante aprobado, como el proyecto de empleo público”, agregó.

La “guillotina legislativa” se aplica cuando vence el tiempo para discutir un proyecto en el seno de una comisión legislativa. Cuando expira el plazo, los diputados deben recomendar al plenario la aprobación o reprobación de la iniciativa sin mayor discusión en la próxima sesión en que el plan entre en agenda. Si existen mociones pendientes, tendrán que votarlas sin leerlas ni discutirlas.

En consecuencia, los proyectos pasan al plenario sin acuerdo político ni un proceso maduro de enmienda.

Esta situación ya ha afectado a tres proyectos: impuestos a las loterías, reducción de exoneraciones fiscales, así como el de eliminación de plazas vacantes y congelamiento de pensiones del Gobierno durante la crisis fiscal.

Este miércoles, el FMI les consultó a los legisladores cuál es la posibilidad de tener los proyectos aprobados para el mes de octubre, pues del avance de cumplimiento de la agenda fiscal depende el segundo desembolso de un crédito de $1.778 millones para el país.

CNP fue una emergencia

El presidente Alvarado también se refirió a la cláusula de escape de la regla fiscal otorgada al Consejo Nacional de Producción (CNP), por casi ¢43.000 millones, la cual ha generado molestia en el Congreso porque fue aprobada sin explicaciones claras.

“Sobre el tema del CNP, la regla fiscal en ese caso tenía que ver obviamente con una emergencia y con que, de no hacerlo, dejábamos tanto a escuelas como centros penitenciarios y otros sin alimentos.

“Entonces, esa es la justificación para hacer ese levantamiento, no creo que eso traiga consigo una limitación para hacer lo que hay que hacer en la agenda del fondo”, comentó.