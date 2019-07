“Hoy salimos satisfechos porque en la reunión con Carlos Alvarado el gobierno se volvió a comprometer que el CENCE no va a salir del ICE y que este gobierno no está apoyando ningún proyecto de ley privatizador de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Así que no hay necesidad de hacer un movimiento de huelga. Solo queda estar vigilantes de que esto se cumpla de parte del gobierno”, añadió Olivares.