Carlos Alvarado: Reforma al empleo público tiene camino allanado para convertirse en ley

El presidente de la República, Carlos Alvarado, declaró este lunes que el proyecto de reforma al empleo público tiene el camino libre para convertirse en ley de la República, en vista de que la Sala Constitucional no encontró vicios de procedimiento en su trámite en la Asamblea Legislativa.

Esa es la reflexión de Alvarado luego de conocer la resolución sobre la constitucionalidad del plan que sustituirá el sistema de sueldos con pluses por el esquema de salario global, en el que no existen los incentivos que disparan el gasto público.

Agregó que es necesario esperar el fallo completo de la Sala IV para conversar con las fracciones políticas representadas en el Congreso y definir la ruta a seguir.

El mandatario también se refirió a las instituciones que, según los magistrados, no pueden estar sujetas a la rectoría del Ministerio de Planificación (Mideplán).

“Los sectores que no están sujetos a eso, por lo que ha designado la Sala, pues se verán bajo un mayor escrutinio para que sean eficientes; escrutinio de los ciudadanos, de la prensa, de la opinión pública, porque si hay diferentes entre los iguales, entonces hay que ir a ver por qué, y hay que ir a ver el desempeño y hay que ir a ver los resultados. Esto es de lo que se trata, que le demos resultados al país.

“Yo respeto esa votación y me toca como demócrata, pero también tengo que decir que ahí donde hay algo diferente entre los iguales, hay que ir a ver por qué y hay que exigir más, tienen que dar más entonces; y el ordenamiento tendrá que venir de lo interno y del propio escrutinio, y eso es lo que yo esperaré”, señaló Alvarado, tras su participación en la homilía en honor a la Virgen de los Ángeles en Cartago, este lunes.

El pasado sábado, los magistrados de la Sala IV declararon constitucional la instauración de un sistema de salario global para todo el sector público, con excepción de las empresas públicas en competencia. Además, avalaron la imposición de medidas para la negociación de convenciones colectivas, como el impedimento de negociar incrementos salariales o creación de incentivos.

No obstante, los jueces declararon inconstitucional los incisos de la iniciativa que establecían la rectoría del Ministerio de Planificación (Mideplán) sobre varias instituciones fuera del Poder Ejecutivo.

Esas entidades son el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), las universidades públicas, las municipalidades y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Fernando Castillo, presidente del tribunal constitucional, explicó que dicho órgano consideró que someter al Poder Judicial y al TSE a la rectoría del Mideplán viola la independencia judicial y electoral.

De igual forma, los altos jueces resolvieron que la reforma contiene normas que afectan la autonomía de gobierno de las casas de enseñanza superior, los ayuntamientos y la CCSS en cuanto al tema de rectoría.

“Hay que esperar toda la sentencia y hay que conversar con las diferentes fracciones de cuál es la ruta, nuestra evaluación es que se pueda votar lo que se tiene, porque no hay vicios de procedimiento”, dijo el presidente Alvarado.

“Sí hay señalamientos que hacen constitucional cosas como el salario global, como las convenciones colectivas; y las que fueran determinadas que rozan la constitucionalidad, es un tema más técnico”, dijo.

El mandatario agregó que es preciso revisar si la votación requerirá de 38 votos para su aprobación, según lo que diga el voto completo de la Sala IV sobre el Poder Judicial.

Sin embargo, advirtió que ojalá no priven los intereses electorales: “Yo espero que siga teniendo una votación nutrida, no espero que personas, que porque no necesita 38 votos, digan no voy a correr el costo político”.

Por su parte, la presidenta del Congreso, Silvia Hernández, manifestó que la ruta hacia la aprobación del proyecto de ley empieza por revisar detalladamente la sentencia completa, una vez que esta sea remitida por la Sala IV.

En una primera impresión, Hernández adelantó que el proyecto tendría que ser modificado en la Comisión de Consultas de Constitucionalidad para ir de nuevo a plenario para su primer debate.

La presidenta legislativa se mostró satisfecha con lo que resultó de la propuesta, pese a los ajustes que se deberán hacer por las entidades que estarían excluidas de la rectoría del Mideplán.

“Si la vemos desde el punto de vista de rendimientos, el Mideplán está llamado a visibilizar, principalmente desde la óptica del acuerdo con el FMI, el tema de rendimientos. Sin embargo, desde mi óptica, por supuesto que tener una Ley Marco de Empleo Público, parámetros generales de un salario global único, que sí está siendo avalado por la Sala IV, es importante”, manifestó la presidenta legislativa.