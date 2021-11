Carlos Alvarado rechaza postergar exigencia de código QR

El presidente de la República, Carlos Alvarado, rechazó la solicitud de los diputados de postergar la presentación obligatoria del código QR, como comprobante de vacunación, para ingresar a comercios a partir del 8 de enero.

La semana anterior, un grupo de 27 diputados firmó una carta en la que le solicitaron al mandatario aplazar la fecha para después del 1.º de mayo, a fin de no afectar el turismo y el comercio, propuesta que el mandatario descartó en declaraciones que dio a la prensa, este jueves.

Alvarado argumentó que este requisito fomenta la vacunación y la protección de las poblaciones más vulnerables que esperan la tercera dosis de la vacuna.

“La entrada en vigencia está para el 8 de enero. Para mayo no, porque sería como descartar plenamente el QR. Sería decirle a los costarricenses que el código QR entra hasta mayo, sería renunciar a eso y decir ‘no hay que vacunarse’ y no, esa no es la línea”.

Alvarado aclaró que el anuncio de la vacunación obligatoria ha sido una medida para aumentar el alcance de inmunización que va por el 88% de la población con al menos una dosis.

Indicó que, a diferencia de muchos otros países, en Costa Rica no hay restricción de ingreso a turistas no vacunados, aunque estos no podrían disfrutar de la mayoría de atracciones si no tienen comprobante de vacuna. Según datos dados por Alvarado en estas declaraciones, el 75% de los turistas que ingresan al país están vacunados.

Recalcó que países como Estados Unidos, uno de los principales mercados de turistas, tienen altos niveles de vacunación.

“Entonces, reconozco que esto puede traer unos inconvenientes en la parte turística; también, reconozco que vamos a tener una temporada mucho mejor que la del año pasado, pero tenemos que hacer un balance entre la recuperación económica y la protección de nuestra salud”, dijo.

En cuanto a los inconvenientes para generar el código QR, el mandatario aseguró que se han implementado mejoras. “El fin de semana, se hizo el piloto, con un evento masivo, se registraron más de 1.000 personas en el concierto, todas con el código; creo que fueron 30 que usaron la tarjeta y hubo 10 casos de problema como el código como tal. Lo que pasó es que no habían verificado la fecha de la segunda dosis. Y el tiempo de lectura rondó entre dos y cinco segundos”, señaló.

Amenaza en el Congreso

El jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) respondió con indignación por la respuesta pública de Alvarado y adelantó que su posición mina el avance de proyectos en el Congreso.

“El señor dice que siempre no, dijo que, de por sí, el mercado principal es Estados Unidos y hay un 90% de vacunados. Hace falta mucho sentido común.”,

Abarca aseguró que el código no funciona en algunas ocasiones, pues un grupo de funcionarios de la Asamblea Legislativa lo probaron sin éxito.

“Es tan cínico esto, insistir en una estupidez que ni siquiera están capacitados para hacer. Me parece que estas ‘juponadas’ van a crear una crisis, no solo al sector turístico, sino al país en general. ¿Será que eso es lo que quiere? ¿Hincar al sector productivo? ¿Y este Congreso lo va a permitir? ¿Aquí van a seguir votando todo? Nosotros no”, señaló Abarca.