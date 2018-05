"He hecho ver que, si bien hay una situación estrecha, estamos tomando y tomaremos las acciones necesarias para llevar tranquilidad. También, les he dicho que se verá tanto en la comparecencia de la ministra de Hacienda en la Asamblea Legislativa, como en las acciones que tomará el Poder Ejecutivo y en la presupuestación para el 2019. He pedido a los presidentes de los supremos poderes considerar esta situación a la hora de hacer la presupuestación para el 2019 (...). Agradezco su entendimiento del tema”, afirmó.