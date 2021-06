“Ustedes me dirán, ¿por qué hasta ahora y no antes?; bueno, la Coprocom se terminó de formar, si no me equivoco, a finales del año pasado. De hecho, ¿Qué fue lo que la retrasó?, un tema presupuestario, no teníamos la plata para las plazas; se hizo un concurso independiente y hay una serie de representantes que pueden entrar a conocer estos temas y otros, esa es otra acción que he instruido”, agregó el presidente.