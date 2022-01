Carlos Alvarado niega búsqueda de reelección automática de regulador Roberto Jiménez

El presidente de la República, Carlos Alvarado, negó este lunes que su gobierno busque la reelección automática del regulador general Roberto Jiménez, para un nuevo periodo de seis años. Aseguró que el oficialismo está anuente a que se discuta el tema en el Congreso.

Varios diputados opuestos a la reelección de Jiménez achacaron al Poder Ejecutivo bloquear la discusión para que el funcionario sea renovado en su puesto de forma automática. El mandatario, entretanto, afirma que ese debate debe darse, aunque delega esa responsabilidad a la Asamblea Legislativa.

“El Gobierno no tiene interés de que eso no se discuta; al contrario, creemos que eso debe ser discutido, pero está en los diputados que eso se haga”, manifestó Alvarado este lunes, luego de visitar el Hospital Nacional de Niños para el inicio de la campaña de vacunación de menores de 11 años.

El plazo máximo para que los legisladores se pronuncien sobre la reelección o no de Roberto Jiménez como regulador general es este jueves 13 de enero. De no hacerlo al cabo de esa fecha, el jerarca de servicios públicos será reelegido de forma automática.

Dicha discusión fue bloqueada el pasado jueves por diputados oficialistas del Partido Acción Ciudadana (PAC), quienes votaron en contra una moción para ampliar la sesión con el propósito de debatir la designación del jerarca de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep).

[ PAC bloquea debate sobre reelección de regulador general ]

Cuando el bloqueo del oficialismo logró su objetivo, la oposición acusó al gobierno de Carlos Alvarado de querer llevar al Congreso al límite del plazo para pronunciarse sobre la ratificación de Jiménez. La sospecha es que el Poder Ejecutivo quiere postergar el tema para cuando la Asamblea esté inmersa en la campaña electoral, a fin de permitir la reelección automática del regulador.

Así lo expusieron Pablo Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); María José Corrales, de Liberación Nacional (PLN); y José María Villalta, del Frente Amplio. Lo mismo reclamaron Carlos Ricardo Benavides y Roberto Thompson, del PLN.

“Eso es algo que ya está en el Poder Legislativo y nosotros no vamos a entrar en temas que tengan que ver con la dinámica propia de ese poder. Obviamente hay una fracción oficialista, pero la fracción no se ha negado a discutir, pero sí a cómo se plantean los temas de mociones, algo más de la dinámica parlamentaria”, dijo el presidente.

Roberto Jiménez fue electo en el cargo en el 2016 y su nombramiento expira en mayo próximo. El jerarca de Aresep se mantendría en el cargo hasta el año 2028 si no se discute su continuidad o si los diputados así lo acuerdan.

El jueves pasado, durante la atención a la prensa, el mandatario Alvarado consideró “oportuno” extender el nombramiento de Jiménez. “Ha hecho el trabajo de una manera objetiva y no política. Muchas veces incluso no hemos estado de acuerdo con don Roberto, pero creemos que casualmente por eso es importante, porque el tema de la regulación de precios es algo muy sensible y se tiene que hacer técnicamente”, dijo el mandatario.