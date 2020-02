Carlos Alvarado: ‘Nadie puede hacer uso indebido de la información’

-Los detalles específicos de lo legal no es lo que yo manejo. Lo que sí puedo decir es que hay un interés casualmente, de un trabajo que es importante para el gobierno, ponerle una estructura formal, para darle transparencia, formalidad, objetivos y un marco sobre el cual trabajar. Pongamos un contraejemplo: Si uno quiere hacer algo que no se vea, no lo publica, no lo hace. Más bien aquí es para delimitar su rango de acción.