Pero ese es el texto actual. Eso es lo que está en el texto actual. Ese texto no le sirve a las finanzas públicas. Había un texto original, que hacía la transición con la sustitución, que genera un ahorro, pero no es muy moderado. Y hay otro escenario planteado, pero como moción, que hace una transición paulatina. Y dicen ‘congela el salario’. No, los salarios ya están congelados por la propia situación fiscal. Eso es lo que hay que dilucidar en mociones, particularmente, entre diputados y diputadas.