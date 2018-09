“Este acuerdo se construyó con representantes de gobierno y todos los representantes sindicales. Eso no se puede olvidar. Ellos estaban ahí cuando ese documento se redactó y, luego, lo llevaron muchos a sus organizaciones y muchos vienen con respuestas afirmativas y otros no, lo cual ratifica que hay personas que tienen voluntad para hacer acuerdos y construir y hay otros que a toda costa no quiere que eso pase", declaró.