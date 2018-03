‘’A mí me parece que tiene dos peligros el próximo gobierno: uno es no articular mayorías y otro es que se vayan a articular mayorías aplastantes. No me gustan las mayorías aplastantes porque me parece que atentan contra la vida democrática y cuando se han dado coaliciones y grupos aplastantes en otros países, la gente comienza a sentir que no hay oposición y que no están representados y se comienzan a dar movimientos extraparlamentarios de oposición’’, consideró el liberacionista.