Carlos Alvarado descarta cobrar impuesto al aguinaldo

El presidente de la República, Carlos Alvarado, descartó este martes que el Ministerio de Hacienda pretenda establecer un impuesto de renta al aguinaldo de los trabajadores, el cual se encuentra exento de todo tributo en la actualidad.

“El Gobierno nunca ha planteado y no planteará afectar con ningún impuesto el aguinaldo. Aunque sea un estándar internacional, ese tipo de planteamiento nunca ha estado y no va a estar en la discusión”, descartó esta noche el mandatario.

La aclaración de Alvarado surge horas después de que Alberto Barreix y Fernando Velayos, dos consultores internacionales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), recomendaran a los diputados de la Comisión de Hacendarios cobrar el tributo de renta al treceavo mes.

Por sugerencia del Ministerio de Hacienda, los dos especialistas en materia tributaria participaron de forma virtual en una sesión de Hacendarios, en la que plantearon cómo aumentar la recaudación del proyecto de renta global que se discute en ese foro.

Dicho plan forma parte de la agenda de impuestos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Consiste en aumentar la recaudación al equiparar el pago de impuesto de renta entre los trabajadores asalariados y los independientes.

Al mismo tiempo, el proyecto unifica todos los ingresos de las personas para cobrar un tributo globalizado, según la escala, en vez de establecer rentas individuales como ocurre en la actualidad.

Como el aguinaldo quedaría excento, los expertos internacionales recomendaron establecer un gravamen, el cual Presidencia descartó.

“El estándar internacional es que no debe quedar ninguna renta exonerada salvo que esté muy justificado. El aguinaldo no deja de ser un sobresueldo, un mes más de sueldo. De manera que no parece tener ningún sentido ni por su naturaleza y objetivo económico, que esa cantidad de renta obtenida de trabajo quede exonerado frente a todas las demás”, sugirió Velayos.