Villalta: Es al revés. Esa es su tesis. Mi tesis es que es una ilegalidad grave de fondo y sustantiva que toca la esencia del decreto. No puede ser jamás error de redacción porque la Procuraduría General del a República dice que no se podía, jamás, a través de una norma reglamentaria, darle esa potestad sobre información sensible, privada, datos personales no autorizados de personas que entregaron esa información a las instituciones, no se podía dar esa potestad a través de este decreto a una oficina de Casa Presidencial.