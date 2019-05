Alvarado insiste en que, de seguir esa ruta crítica, el país estará mejor: “Yo sí veo un país, en un futuro cercano mucho, mucho, mucho mejor, pero no hay soluciones mágicas. Nosotros necesitamos mantener una ruta consistente en estos campos que he mencionado, no solo para estar listos para lo que viene (revolución tecnológica), sino para estar mejor”.