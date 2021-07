Candidatos de tres partidos minoritarios reclaman al TSE trato desigual en medios de comunicación

Tres candidatos presidenciales de los llamados partidos minoritarios presentaron un recurso de amparo electoral ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en el que reclaman un trato desigual por parte de los medios de comunicación.

La queja la interpusieron a las 3:30 p. m. de ayer lunes los candidatos Sergio Mena, de Nueva Generación; José Miguel Corrales, de Patria Nueva; y Wálter Muñoz, de Integración Nacional (PIN).

Ellos buscan que el TSE intervenga para que los medios de comunicación privados que organizan debates u otras actividades relacionadas con los comicios del 2 de febrero, incluyan a los 13 aspirantes a Zapote.

"Estamos reclamando el trato inequitativo a los candidatos a la Presidencia y el favorecimiento a cinco de los 13 candidatos. Los medios de comunicación se han encargado de hacerles creer a los costarricenses que solo ellos pueden ganar las elecciones", mencionó Mena.

El representante de Nueva Generación insistió: "Solicitamos al Tribunal que los medios privados hagan respetar sus sentencias donde todos tienen el mismo valor jurídico y las mismas formas de definirlos ante la ley".

Por su parte, el abanderado de Patria Nueva, alega que constitucionalmente el TSE también debe vigilar el proceso electoral; sin embargo, a su criterio, el máximo órgano electoral está obviando esa función.

"La organización (de las elecciones) va bien, con algunos procesos que no me satisfacen; pero en cuanto a vigilancia, el Tribunal no está actuando ante la postura de los medios de ignorar a más de la mitad de los candidatos", consideró Corrales.

Siete de los 13 candidatos expusieron sus ideas en un debate realizado esta noche en el Tribunal Supremo de Elecciones. Concluyó a las 9:51 p.m. (Mayela López)

"Hay cinco candidatos a los que los medios invitan a debates y el elector costarricense tiene el derecho a saber qué piensan o qué pensamos los 13 candidatos", continuó José Miguel Corrales.

Igual posición tiene Wálter Muñoz, quien además sostiene que ya el máximo órgano electoral se había pronunciado en el 2001 sobre ese tema.

"Desde el 2001 habíamos ganado un amparo donde el TSE había resuelto el tema de debates pero fue anulado por una consulta de la Curia hecha en el 2009 que no era ni siquiera una consulta", dijo Muñoz.

"La inclusión de todos los candidatos a los debates no solo es para efectos de que seamos visibilizados, sino para resguardar el derecho que tiene la ciudadanía a informarse", agregó el aspirante del PIN.

Consultado Juan Luis Rivera, letrado del TSE, dijo que por el momento no se referirán porque el amparo está en trámite.

"Está en estudio. Ingresó ayer y tiene que ver con un tema de los debates", declaró Rivera.