Cajetillas de cigarros neutras: así cambiarían por orden de diputados

Con 6 votos a favor y 3 en contra, avanzó en la Asamblea Legislativa un proyecto que busca concentrar aún más al consumidor en los efectos negativos del tabaco, al tiempo que surgieron argumentos en contra por el temor de un incremento en el contrabando de cigarrillos

Actualmente, esos productos llevan una etiqueta especial, equivalente al 50% de la superficie de la cajetilla, en la cual se imprimen imágenes sobre las posibles consecuencias en la salud por el fumado. Así lo establece la Ley General de Control de Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud.

No obstante, el expediente 22.497 pretende modificar varios artículos de esa legislación para ordenar a las tabacaleras eliminar cualquier distintivo publicitario en las cajetillas de cigarros que se comercializan en el país, con el propósito de desincentivar su consumo.

Se aumentaría al 80% el espacio para los mensajes sanitarios y, adicionalmente, se introduciría el concepto de empaquetado neutro.

Eso significa que las nuevas cajetillas serían estandarizadas y únicamente llevarían el nombre de la marca y la variante de tabaco, con tipografía y colores estandarizados para todos los productos.

De esa manera, se prohibiría a las empresas tabacaleras el uso de logotipos, colores, imágenes u otro tipo de distintivo publicitario en sus empaques.

La iniciativa de ley define el empaquetado neutro como “una forma de embalaje que estandariza las características en cuanto a color, tipos de letras, formas, distintivos, logotipos y cualquier otro elemento de la imagen de la marca en el empaquetado, envoltorio, así como en el etiquetado de los productos de tabaco. Además, elimina toda la información publicitaria y promocional”.

Así se vería el empaquetado neutro que pretende implementarse en las cajetillas de cigarros. El Ministerio de Salud deberá aprobar los mensajes preventivos que se comparten en ese espacio. Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esas mismas restricciones se aplicarían para los empaques a los cigarrillos electrónicos y cualquier otro producto de tabaco.

El proyecto de ley fue dictaminado por mayoría en la Comisión de Asuntos Sociales, no sin antes un acalorado debate en ese foro parlamentario, que tendrá una segunda parte en el plenario legislativo, cuando los diputados sometan a votación dicha propuesta.

A favor de la iniciativa votaron las diputadas Andrea Álvarez y Dinorah Barquero, del Partido Liberación Nacional (PLN), así como los congresistas David Segura y Rosalía Brown, del Partido Nueva República (PNR). También, sumaron sus votos Priscilla Vindas, del Frente Amplio y Luz Mary Alpízar, del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

Se opusieron las diputadas Melina Ajoy, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Johana Obando, del Partido Liberal Progresista (PLP), así como el liberacionista Luis Fernando Mendoza.

La propuesta había sido presentada por la exdiputada liberacionista Yorleny León, quien actualmente es la presidenta ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). Otros 27 exlegisladores de múltiples partidos también firmaron la iniciativa.

El proyecto se basa en el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, el cual menciona en su artículo 11 que “las partes partes deberían considerar la posibilidad de adoptar medidas encaminadas a restringir o prohibir en el empaquetado la utilización de logotipos, colores, imágenes de marca o información promocional que no sean el nombre comercial o el nombre del producto en un color y tipo de letra corrientes (empaquetado neutro)”.

El argumento es que esta medida permite aumentar la vistosidad y eficacia de las advertencias sanitarias y mensajes, al impedir que el paquete distraiga la atención de estos últimos y prevenir el uso de técnicas industriales.

En la exposición de motivos, se señala que “el empaquetado neutro es una política establecida en las directrices de aplicación del convenio de la OMS que cuenta con sólida base de evidencia que respalda su adopción”.

Argumentos a favor y en contra Copiado!

De acuerdo con la Red Nacional Antitabaco (Renata), los costos asociados a la atención médica de las personas fumadoras en el país asciende al 6,5% del gasto total; mientras que las muertes representan cerca del 9% de los fallecimientos anuales.

En criterio de la presidenta de Renata, la doctora Nydia Amador, endurecer las medidas existentes contra la publicidad de las marcas de tabaco produce un beneficio a la salud pública.

“Este proyecto de ley mejora la salud pública porque retrasa la edad de consumo de niños y adolescentes, disuade a las personas a no fumar ni consumir productos de tabaco y anima a las personas que ya fuman a no hacerlo”, aseguró la doctora ante el foro de diputados.

Según la organización, países como Australia, Francia, Reino Unido, Nueva Zelanda, Noruega e Irlanda ya implementan el uso de empaquetado neutro o estandarizado.

La gerenta de asuntos externos para Costa Rica de la empresa Philip Morris International, Susana Salas, había dicho a La Nación que “los cigarrillos deben estar sujetos, como lo están, a normas estrictas y a su cumplimiento”

No obstante, agregó que “nos hemos opuesto a las medidas reglamentarias extremas que no están respaldadas por evidencia de efectividad, tales como aquellas que eliminan las marcas de las cajetillas de cigarrillos y obligan a los consumidores adultos a elegir entre productos que parecen casi idénticos, lo cual naturalmente también incrementa el contrabando porque se vuelve difícil distinguir entre un producto legal y un producto ilícito”, señaló Salas.

Grupo antitabaco presiona para eliminar marcas, colores y logos de cajetillas de cigarros

De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto “la experiencia australiana, que data del 2012, ha documentado que el empaquetado neutro disminuyó la atracción de los productos de tabaco. Un año después de su implementación, más fumadores de cigarrillos de paquetes neutros sentían desagrado por su paquete y percibían menor atracción por el mismo, menor calidad de los cigarrillos, menor satisfacción, y menor valor”.

Temen mayor contrabando Copiado!

Durante la discusión por el fondo de la iniciativa, la diputada socialcristiana Melina Ajoy aseguró que le preocupa un posible aumento del contrabando de cigarrillos si se implementa el empaquetado neutro. En esa misma línea se pronunció el liberacionista Luis Fernando Mendoza.

“Estoy en contra definitivamente del fumado y estoy más que a favor de las políticas públicas; sin embargo, tengo muchísimas dudas desde el momento que me pusieron el proyecto en mi escritorio. No creo que un empaquetado neutro vaya a disminuir el consumo del cigarrillo, sinceramente. Me preocupa terriblemente el tema del contrabando”, aseguró la socialcristiana.

Las diputadas Melina Ajoy y Johana Obando aseguraron que las bancadas de la Unidad Social Cristiana y Liberal Progresista se opondrán a la iniciativa.

“Creemos en la salud pública, pero este proyecto no viene a subsanar eso. La evidencia técnica ha demostrado que el empaquetado neutro no viene a desincentivar el consumo del cigarrillo. Este proyecto en lugar de disminuir el consumo podría generar un efecto contrario, con el comercio ilícito de cigarrillos”, aseguró Obando.

La diputada liberal aseguró, además, que este proyecto “abre un portillo enorme para la violación de nuestros más básicos derecho de decisión” de consumir o no un producto.

Por el contrario, la diputada Priscilla Vindas sostiene que el proyecto de ley no violenta ningún derecho y tiene como prioridad proteger a la niñez y a la adolescencia del fumado.

“Este bien colectivo no violenta en ningún momento los otros derechos que se han hablando acá, como el libre comercio, la propiedad intelectual, entre otros, y esto ha sido dicho por la misma Sala Constitucional. Hay instrumentos internacionales sobre derechos humanos que respaldan la necesidad de proteger el derecho a la salud pública y eso es lo que hace este tipo de proyecto”, afirmó Vindas.