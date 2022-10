Brunner deja en el misterio al ‘Roger’ que sugirió no registrar activos ‘contaminados’

El primer vicepresidente, Stephan Brunner, rehusó decir quién es el “Róger” que le recomendó no registrar a nombre del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) los activos “contaminados” que había comprado el polémico fideicomiso Costa Rica Próspera. Al parecer, esta última estructura financió gastos de la campaña del hoy presidente de la República, Rodrigo Chaves, sin que el dinero pasara por los controles partidarios y sin reportar el origen al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

La negativa de Brunner se produjo ante una solicitud del diputado liberacionista, Francisco Nicolás, en la Comisión Investigadora de Financiamiento de Partidos Políticos.

Nicolás recordó que, en un audio enviado por Brunner a Chaves en marzo del 2022, antes de la segunda ronda, el entonces tesorero del PPSD mencionó los consejos de “Roger” en torno a los activos que el hoy vicepresidente calificó como “contaminados”, en referencia a que provenían del fideicomiso.

“Usted menciona a una persona, ‘Roger’, que le recomendó no hacer la lista de activos recibidos por el fideicomiso. Le pregunto concretamente don Stephan, ¿quién es Roger?”.

El vicepresidente se abstuvo de responder al argumentar que el caso está judicializado.

Ante la respuesta, Nicolás reprodujo el audio con la voz de Brunner, el cual dice: “Hablé con Roger sobre la necesidad de hacer esa lista de activos que vienen del fideicomiso y todo eso, y él lo que recomienda es hacer nada, nada de nada, no hacer listas, no hacer traslados, no hacer nada. En este momento, el Tribunal no sabe nada de eso y, realmente, no hay que reportar tampoco los activos”.

Audio enviado por Stephan Brunner a presidente Rodrigo Chaves sobre polémico fideicomiso

“Lamentable eso”, criticó Nicolás. Los activos, como computadoras y muebles, estaban en la sede central de campaña del PPSD en barrio La California, en San José. Al recinto se le llamaba la “Casa Progreso”.

Posteriormente, el diputado del Frente Amplio (FA), Jonathan Acuña, también se refirió a la incógnita figura de “Roger”.

Fideicomiso de Rodrigo Chaves alquiló sede en $5.000 mensuales a sabiendas de que era para partido político

Acuña inquirió: “Ya usted dijo que no iba a indicar el nombre completo de ‘Roger’, pero señor Brunner, ¿usted estaba consciente de que la inclusión de esos activos es una responsabilidad de la tesorería y que existe una obligación legal de reportar en los estados financieros los activos del partido político?”.

Fideicomiso pagó gastos electorales después de postulación de Rodrigo Chaves

De nuevo, Brunner se abstuvo de responder con la justificación de la investigación judicial.

El frenteamplista le reclamó que sus consultas no eran sobre el caso específico del fideicomiso, sino sobre sus tareas como tesorero del PPSD.

“Las responsabilidades que tienen ustedes sobre sus hombros no solo son de orden judicial. Hay responsabilidades de orden político, y negarse a contestar acá también es una muestra de no querer indicar a la ciudadanía cuáles son los actos que cometieron en el marco de sus responsabilidades políticas. Es un derecho que les asiste, pero ese silencio dice mucho”, alegó Acuña.

Posteriormente, la diputada Dinorah Barquero le preguntó a Brunner si el Róger al que hacía referencia es “Róger Bejarano Morejón”, pero el vicepresidente rehusó responder una vez más.

Los legisladores, entonces, acordaron llamar en audiencia a Róger Bejarano Morejón.