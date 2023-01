Bloguero español reporta a Facebook que trol usa su foto en Costa Rica

El ciudadano español Sergio Otegui Palacios reportó a Facebook que un trol utiliza su fotografía en Costa Rica. Se trata de una cuenta llamada “Roberto Fischel”, la cual se dedica a publicar mensajes de odio y xenofobia contra Canal 7 en esta red social.

El perfil, creado el 1.° de abril del 2021, tiene como foto de portada en Facebook una imagen en la que Otegui sale de espaldas en una playa en Guanacaste, con el objetivo de hacerse pasar por una persona real.

“Todo esto fue una sorpresa cuando me saltó la noticia. Me quedé bastante impresionado porque Costa Rica es un país que conozco bien, en el que he estado varias ocasiones, sobre el que hablo mucho en mi blog y sobre el que tengo muchos lectores; entonces, verme implicado en una situación así fue extraño”, explicó el español.

La foto usada por el trol fue tomada del blog de viajes de Otegui nadaincluido.com, de una publicación hecha en el 2015. Corresponde a un viaje que hizo a Costa Rica, en el cual visitó Montezuma, Santa Teresa y Mal País. Este fue su primera visita a nuestro país; posteriormente, estuvo en suelo nacional en dos ocasiones más.

La Nación encontró el verdadero origen de la foto del perfil “Roberto Fischel” mediante una búsqueda inversa. En tres perfiles creados posteriormente, el trol no utiliza la foto del bloguero, sino solamente una imagen de perfil distinta.

Otegui dijo que, en más de una ocasión, otras páginas han utilizado fotografías de su autoría sin solicitar permiso, pero esta es la primera ocasión en que una imagen de él mismo es utilizada por un trol.

“Reporté la fotografía y la cuenta de usuario, las dos cosas. Facebook me contestó que no les consta que se incumplan los derechos de autor. Yo les insistí en que la fotografía es mía y por el momento no me han respondido más, pero podrían contestar a lo largo de los días. Es muy difícil comunicarse con Facebook”, lamentó Otegui.

“Espero que se aclare todo y se solucione. Quiero remarcar que soy una persona que adora Costa Rica, que he estado en muchas ocasiones, siempre tengo ganas de volver. Lo último que quiero es verme implicado en algo que no sea hablar bien de su país”, concluyó el español.

El trol “Roberto Fischel” tenía la práctica de publicar sistemáticamente comentarios en los posts de La Nación en Facebook. Solía publicar un mismo mensaje, frente a cualquier tipo de noticia, en el que atacaba a René Picado, uno de los propietarios de Canal 7; a la presentadora Keyla Sánchez y al periodista Ignacio Santos. Utilizaba insultos y recurría a la xenofobia.

Este medio encontró que el trol se multiplica mediante la apertura de cuentas de Facebook con el mismo nombre. El primer perfil, de 2021, fue en el que usó la foto de Otegui. Posteriormente creó tres perfiles más, uno en agosto de 2022 y los dos últimos este martes 3 de enero.

Trol se multiplica y usa foto de ciudadano español para atacar a Canal 7

Esta es una captura de pantalla del muro de la cuenta trol Roberto Fischel. Como se aprecia, la foto de Otegui fue plagiada en la portada.

