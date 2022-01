Así escogió Rodolfo Hernández a la candidata a vicepresidenta que se unió a Figueres

Imagen del 9 de setiembre, día en que el PRSC ratificó a Lorena Solano como candidata a vicepresidenta de Rodolfo Hernández. En la imagen, aparece el aspirante a diputado Arturo González, conocido como Cañero. Foto: (JOHN DURAN)

Rodolfo Hernández, candidato presidencial del Repúblicano Social Cristiano (PRSC), relató cómo escogió a la candidata a vicepresidenta Lorena Solano, quien el lunes renunció a su partido en plena campaña y se unió a las filas del aspirante de Liberación Nacional (PLN), José María Figueres.

Hernández, uno de los 17 candidatos presidenciales con doble postulación, afirmó que Solano nunca se integró a la campaña. Ante las críticas de la administradora de empresas sobre el plan de gobierno y la ideología del PRSC, el candidato republicano dijo le extraña sobremanera lo sucedido, pues ella había criticado a Figueres.

-¿Cómo se enteró de la renuncia?

-Bueno, a mí me tomó por sorpresa porque nunca habló de su malestar conmigo. Ella realmente nunca ha estado integrada a la campaña, por sus compromisos, me imagino.

“Lo único que puedo decirle es que a mí me alegra que ella pueda tomar sus decisiones al vivir en un país humilde y democrático. Le deseo lo mejor en las decisiones que tome, siempre le he tenido un gran cariño, ya que su hija fue paciente mía en el consultorío durante muchos años”.

-¿Por qué la eligió? ¿Qué antecedentes tenía?

-La conocí como madre de mi paciente, una persona seria y en esta etapa, a finales del mes de setiembre, tuvo un acercamiento con el Partido Republicano a través de un gran amigo de ella, con el que trabaja. Y como yo la conocía, como madre, pues por supuesto que me pareció una persona para ocupar ese puesto. Sin embargo, lo que puedo decirle es que nunca se integró.

-¿Tampoco era una persona muy cercana a usted?

-Era una persona conocida, pero no puedo decirle que tenía una gran cercanía. Es una persona que conozco, pero que conozco como madre de mi paciente y como una persona seria.

-Ella critica su partido y su campaña. Dice que sus propuestas atentan contra el Estado Social de Derecho.

-Debe ser que desconoce totalmente el Estado Social de Derecho, que fue establecido por el Partido Republicano y que siempre defenderemos, pero habría que preguntarle qué entiende ella, a ver si es que tiene un concepto distinto al nuestro.

“Si usted ve en el programa de gobierno del Partido Republicano, es un programa que fue diseñado, construido por un grupo de expertos, que son más de 40 personas, incluyendo personas que también han hecho algunas recomendaciones al respecto, de una ideología, de compromiso social, de ayuda al más necesitado y apegado a normas de valores muy altas”.

-Usted pierde a una figura muy importante en su nómina presidencial a menos de un mes de las elecciones...

-Bueno, me parece que le repercute más a ella, porque cuando uno adquiere un compromiso, uno lo debe mantener. También me da la impresión de que alguien le contó una historia distinta. El mismo Tribunal Supremo de Elecciones dice que, una vez que ratifica y se inscribe, esa posición ya no es renunciable. La renuncia se puede establecer hasta después de las elecciones.

-Su candidata a vicepresidenta se fue con un candidato con una ideología distinta a la suya.

-Bueno, a mí me sorprendió porque, en una de las reuniones que tuvimos, ella alabó mi vida y criticó la vida de otras personas, incluyendo la del candidato con el que ahora está. Eso me sorprende mucho, pero bueno, se lo respeto.

“Tampoco voy a decir nada en contra de ella. Ella es una mujer, yo respeto mucho a las mujeres y, repito, le deseo lo mejor, a pesar de los comentarios que he visto en las redes sociales, que han sido negativos, en contra de ella. No le tengo resentimiento, y mi respeto y mi cariño se mantiene.