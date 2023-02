Asesor de campaña de Rodrigo Chaves: Para mí los activos estaban ‘contaminados’

Róger Bejarano Morejón, tesorero del Partido Integración Nacional (PIN) y asesor voluntario de la campaña de Rodrigo Chaves, consideró que los activos recibidos por el Partido Progreso Social Democrático (PPSD) del polémico fideicomiso Costa Rica Próspera “sí estaban contaminados”.

El asesor financiero brindó esas declaraciones este lunes, bajo juramento, ante los diputados de la Comisión Investigadora de las Finanzas Electorales de la Asamblea Legislativa.

Los congresistas lo convocaron bajo la presunción de que él es el “Róger” citado por el actual primer vicepresidente de la República, Stephan Brunner, en un audio que envió a Rodrigo Chaves en época electoral.

En esa grabación, cuya autenticidad fue reconocida por el mandatario y el vicepresidente, se reveló que ambos sabían de que el PPSD se había beneficiado del fideicomiso, el cual es investigado por aparente financiamiento paralelo a la campaña.

Durante la ronda de preguntas, el diputado Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), consultó a Róger Bejarano: “Don Stephan Brunner usa un concepto (en el audio) de activos contaminados, ¿ese concepto viene de usted?” Bejarano respondió: “Mire, es posible, es posible que sí, porque para mí hay una contaminación”.

En su exposición inicial, el asesor recordó que advirtió a Stephan Brunner de que no existe ningún mecanismo legal para que un partido político reciba donaciones provenientes de personas jurídicas o extranjeras. Esa conversación, aseguró, la tuvo con el entonces tesorero del PPSD después de que medios de comunicación revelaron la supuesta estructura paralela de la campaña de Rodrigo Chaves.

Agregó que, en su crtierio, el propio vicepresidente Brunner no sabía de la existencia del fideicomiso, a pesar de que era el tesorero del PPSD, sino hasta que este fue revelado por la prensa en marzo del 2022.

Activos contaminados: ¿Qué dice la comunicación entre Brunner y Chaves? Copiado!

En la grabación, Brunner informó a Chaves de que “Róger” le recomendó “no hacer listas, no hacer traslados, no hacer nada” con los activos adquiridos a través del fideicomiso Costa Rica Próspera, porque “el Tribunal no sabe nada de eso”.

Brunner dijo: “Él dice que no hay necesidad de hacer ningún traslado ni ningún acuerdo de donación y que, en todo caso, si procede hacer eso, me recomendó a mí no recibirlo, porque yo ahora ya sé que existió un fideicomiso, sé que esos bienes los adquirió el fideicomiso y, como en el fideicomiso hubo personas jurídicas que metieron plata, no solo físicas, él dice que ya esos dineros vienen contaminados.

“Ya esos activos vienen contaminados en el sentido de que hay donaciones de personas jurídicas y el trasladarlo a una persona física es meramente recibir una donación de persona jurídica mediante interpósita persona.

“Y que ya yo no puedo alegar que no sé nada de eso porque ya ha salido mucho en los periódicos, ya el tema ha sido tema de discusión pública, entonces me recomendó no recibirlos”, agregó el actual vicepresidente.

El fideicomiso recibió aportes de personas físicas, jurídicas y extranjeras y, después, financió gastos de campaña de Chaves. El Código Electoral prohíbe a las agrupaciones políticas recibir donaciones o aportes de empresas o personas extranjeras.

Asesor financiero: Conversé con Brunner sobre la prohibición de recibir donaciones de personas jurídicas Copiado!

El compareciente declaró a los diputados que no podía asegurar que el vicepresidente Brunner se refería a él cuando citó a “Róger” en el audio. Además, sostuvo que él nunca recomendó “no hacer nada” u ocultar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) los activos recibidos por el PPSD a través del fideicomiso Costa Rica Próspera.

Cuando fue llamado a declarar ante esa misma comisión, Brunner se abstuvo a declarar quién era el “Róger” al que se refirió en el audio.

No obstante, Róger Bejarano reconoció que él colaboró de forma voluntaria con la campaña de Rodrigo Chaves rumbo a la segunda ronda electoral. También dijo que conversó entre 7 y 10 veces con Stephan Brunner, entonces tesorero de campaña. Afirmó que hablaron sobre mecanismos de financiamiento electoral, entre ellos el fideicomiso.

“En agosto de 2022 conocí el audio que le fue sustraido al señor vicepresidente; sin embargo, no tengo conocimiento del tema específico de listas de activos ni de muebles. Por dicha razón, es que no puedo confirmar ninguno de los alcances de dicho audio”, afirmó Bejarano.

Enseguida aclaró: “En algún momento posterior al 5 de marzo, estando en conocimiento del fideicomiso, sí tengo el recuerdo de haber conversado con él (Brunner) sobre los alcances del artículo 128 del Código Electoral, el cual indica que existe una prohibición por parte de personas jurídicas para realizar donaciones en especie, dirigidas a sufragar gastos de partidos políticos.

“Por lo que no me sería extraño, de que si en algún momento lo hubiera indicado, desde mi punto de vista no vinculante, no existe ningún tipo de procedimiento que permita recibir al tesorero de un partido una donación que no provenga de una persona física”, declaró.