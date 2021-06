De hecho, en una nota de la alcaldía, se le advierte a Cartín que la declaratoria solamente se puede basar en el criterio técnico de los ingenieros municipales y en una recomendación del ICT, que explica que recomienda no dar el permiso de calle pública “hasta que no haya certeza jurídica y técnica de que los terrenos no son propiedad del ICT o ZMT (zona marítimo terrestre)”.