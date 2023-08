Rodrigo Arias pide informe técnico en ocho días para definir futuro de diputados oficialistas

El presidente legislativo, Rodrigo Arias Sánchez, otorgó ocho días naturales a los departamentos técnicos del Congreso, para que rindan un informe sobre la petición de la diputada Luz Mary Alpízar de declarar independientes a nueve compañeros de la fracción del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) que anunciaron su apoyo a otra agrupación política.

Arias comentó que la solicitud de Alpízar fue conocida, este martes, en la sesión del Directorio legislativo y que se acordó solicitar un pronunciamiento conjunto a las oficinas de Servicios Técnicos y Asesoría Legal para conocerlo el martes 29 de agosto. “Así que, posteriormente, yo daré el resultado de esa decisión”, expresó.

La solicitud de la legisladora también conllevaría el reconocimiento de ella como única diputada del partido que llevó a Rodrigo Chaves al poder y como jefa del oficialismo. Además, ella pide la destitución de siete asesores actuales de la fracción del PPSD y que estas plazas sean puestas a su disposición.

El conflicto se originó cuando estos diputados asistieron a un acto público, el pasado 5 de agosto, en el que dieron su respaldo al Partido Aquí Costa Rica Manda (ACRM), presidido desde mayo por Federico Cruz Saravanja, asesor del mandatario. Sin embargo, se niegan a renunciar a la fracción del PPSD, en donde tienen recursos como asesores de fracción.

Arias habló sobre el tema durante una conferencia de prensa celebrada, este martes, con los titulares de los restantes Poderes de la República: el mandatario Rodrigo Chaves; el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez; y la magistrada presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Eugenia Zamora Chavarría.

Sin embargo, la jerarca del TSE indicó que el conflicto interno en la fracción oficialista no fue discutido en el marco de la reunión.

Chaves: deben tomar una decisión legítima Copiado!

Por su parte, el presidente Chaves manifestó que el desafío de la Asamblea Legislativa, en torno al desacuerdo en la bancada del PPSD, “es mantener la legitimidad democrática ante los ojos del pueblo, porque sin el pueblo, el sistema no funciona”.

“Ese es el desafío que ellos tienen (el Directorio legislativo): tomar una decisión que sea legítima y que el pueblo la acepte como tal”, reiteró.

La semana anterior, el mandatario manifestó que no conversa con Luz Mary Alpízar desde hace un año y reconoció a la diputada Pilar Cisneros como la jefa de la bancada oficialista.

“No hay ningún interés común. No la he visto, no me he reunido con ella ni pienso en reunirme, porque mi tiempo es valioso”, aseveró Chaves.

La diputada Alpízar, por su lado, dijo que la decisión del Congreso es importante porque “sentará un precedente” para una situación inédita de un grupo de diputados que sin renunciar, da públicamente su adhesión a una fuerza política distinta a la que les llevó al poder.

El Directorio también tendrá que referirse a la solicitud de que se recuse a Manuel Morales Díaz como miembro de este órgano, pues él es parte de los nueve legisladores que manifestaron su apoyo a la agrupación Aquí Costa Rica Manda.

Si los nueve legisladores se declaran independientes no solo perderían la figura de una jefatura de fracción, sino que también perderían los asesores de fracción y espacios físicos, aparte de que no podrían solicitar recesos en el plenario.

Al respecto, la diputada Pilar Cisneros ha argumentado que la decisión de permanecer en la bancada no obedece a una medida para evitar la pérdida de privilegios.