‘Ante cuestionamientos morales, el PLN no debería llevar a ciertos candidatos’, dice secretario general

El secretario general del Partido Liberación Nacional, Miguel Guillén, promoverá un acuerdo para establecer lineamientos éticos a la hora de escoger a los candidatos que presentará la agrupación en las elecciones municipales del 4 de febrero del 2024.

Guillén afirmó que, “ante cuestionamientos morales justificados, el partido no debería llevar a ciertos candidatos”. Por eso, considera que se debe “reforzar” las normas éticas vigentes.

“El partido no debería llevar a ciertos candidatos o candidatas. Un ejemplo: un candidato a alcalde puede promover que su esposa aspire a sustituirlo, o algún amigo cercano sin ningún mérito ni experiencia; no hay prohibición legal para ello, pero desde mi punto de vista no es correcto”, señaló.

El secretario general dijo estar opuesto al nepotismo en estas nominaciones y reconoce que introducir prohibiciones podría acarrear discusiones sobre la constitucionalidad de ello, pero afirmó que el PLN debe dar un paso y generar criterios más políticos que jurídicos desde el punto de vista de una “reflexión más profunda de lo óptimo y de la idoneidad”.

Para las elecciones municipales, el PLN encara el resto de que muchos de sus alcaldes actuales no tendrán derecho de reelección. Y como el resto de las agrupaciones, deberán respetar la paridad horizontal de género en las candidaturas, lo que podría generar un cambio de liderazgos.

La vía para implementar los nuevos lineamientos éticos sería un acuerdo de la Asamblea Nacional, en los próximos meses, de acuerdo con Guillén.

El Comité Ejecutivo presentó, desde el pasado 11 de abril, una propuesta de reforma del estatuto liberacionista, sujeta a observaciones.

Guillén explicó que esta propuesta nació bajo la gestión del comité ejecutivo anterior, por lo que no contempla los lineamientos que él pretende integrar.

Luego de la elección presidencial del 2022, el PLN se propuso una revisión de su estatuto e inició una serie de encuentros regionales para superar el hecho de no haber obtenido la Presidencia de la República por tercera vez consecutiva.

Sin embargo, la renuncia de la expresidenta de la República, Laura Chinchilla (2010-2014), evidenció grietas en su estructura, motivo por el cual terminó dimitiendo el comité ejecutivo anterior.

Propuesta de estatuto Copiado!

La propuesta de reforma al estatuto que está siendo revisada en su totalidad incorpora algunos cambios que, según el secretario general, son insuficientes. Él insiste en una mayor transformación.

El documento estuvo a cargo de una comisión liderada por el diputado Óscar Izquierdo.

El secretario general del PLN, Miguel Guillén, afirma que también promoverá reformas para quitar del Directorio Político a los excandidatos presidenciales. Foto: (Alonso_Tenorio)

Eliminar excandidatos del Directorio Copiado!

Guillén explicó que hay cambios adicionales que se debe incluir, por ejemplo, el de eliminar el puesto vitalicio que tienen los excandidatos presidenciales en el Directorio Político.

La propuesta del estatuto los mantiene dentro de ese órgano político, aunque Guillén sostiene que es un cambio que promoverá en la etapa de discusión. Actualmente, en el Directorio Político están los excandidatos Johnny Araya y Antonio Álvarez.

Guillén también promoverá la posibilidad de que la Asamblea Nacional pueda destituir a los miembros del Comité Ejecutivo bajo criterios políticos.

En el 2022, un movimiento interno pidió la renuncia del entonces secretario general, el exdiputado Gustavo Viales, quien fue cuestionado por recoger unos documentos en el condominio donde luego fue detenido un presunto narcotraficante.

Ante la negativa de Viales de renunciar, una parte del PLN clamó porque la Asamblea Nacional revocara su nombramiento. Sin embargo, el exdiputado cuestionó la propuesta y amenazó con acudir al TSE si el órgano superior avanzaba con tal idea, pues la consideraba contraria a la ley. Finalmente, dimitió al cargo.

El TSE promueve una reforma legal para que todas las agrupaciones puedan hacerlo; sin embargo, el vocero liberacionista afirmó que está dentro de la autorregulación partidario hacer el cambio sin la necesidad de una ley.