Dichas agrupaciones, denominadas Me pasó en la UCR, Me pasó en la UNA y Me pasó en el TEC, se gestaron con el fin de evitar el encubrimiento y la impunidad de casos de violencia sexual en los centros de estudio, así como para exigir a las autoridades universitarias acciones concretas para promover la cultura de denuncia a lo interno de los centros educativos.