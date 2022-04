Álvarez Desanti: 12 años en oposición ‘es un periodo muy largo de tiempo’

El excandidato presidencial Antonio Álvarez Desanti y diputados salientes del Partido Liberación Nacional (PLN) aseguran que la agrupación política y sus líderes están llamados a hacer una profunda reflexión sobre la derrota que los deja un tercer periodo fuera del poder.

Álvarez, luego de conocer la derrota de José María Figueres en segunda ronda y de escuchar su discurso, respondió a La Nación que efectivamente 12 años como oposición “es un periodo muy largo de tiempo” para el PLN.

No obstante, apuntó que cuatro años más fuera de Zapote les “permitirá nuevamente que el partido pueda buscar mecanismos para una mejor comunicación con la sociedad costarricense” y que esta sociedad “valore si, después de 12 años, el PLN es la mejor alternativa para volver a enrumbar al país”.

“Ya tendremos tiempo de analizar la campaña y ver los detalles donde se puso haber cometido errores, cuál es el sentimiento del electorado y la comunicación que nos faltó mejorar para obtener los votos”, dijo.

Sin hacer referencia directa a Rodrigo Chaves, Antonio Álvarez Desanti felicitó “al Partido Progreso Social Democrático por el resultado obtenido”.

Presidenta legislativa a Chaves: ‘Deje atrás la soberbia’

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández, enfatizó que si bien no le alegran para nada los resultados, los respeta.

“Si pudiera dar un consejo al presidente electo, es que nunca agote el diálogo sincero, que deje atrás la soberbia. Este país necesita cuatro años de verdadera negociación y diálogo, nobleza para llegar a enfrentar la crisis que tenemos”, declaró.

Hernández prefirió no adelantarse a la realidad de estar 12 años fuera del poder, pues considera que muchas personas han llevado adelante un liderazgo “genuino y sincero”.

“Desde el rol que he tenido por cuatro años y, sobre todo el último año, en la presidencia legislativa, lo que hemos buscado es darle resultados a este país, sobre una herramienta, el diálogo, el consenso, la negociación. Espero que eso sea reflejo de lo que se tiene que hacer, a lo interno y externo del partido”, dijo.

La jefa del PLN, María José Corrales, aseguró que no fue una elección fácil, ni un proceso electoral sencillo.

“Nosotros tenemos que hacer esa revisión interna, ese análisis. Me parece que el costarricense está votando en contra de un partido político y no a favor de una propuesta seria, con una estructura y equipo de lujo que sí tiene nuestro partido”, comentó la sancarleña.

Corrales apuntó que al ser el PLN un partido con “mucha historia”, lleva “su carga y tiene muchas situaciones, como toda familia, que se tienen que corregir y mejorar”.

“Hemos sido un partido sumamente responsable, en nuestras decisiones y accionar, velando por el bienestar del mayor número. Hay que poner en la balanza qué quiere el costarricense, si quiere un partido responsable, con vocación de gobierno, que siempre le ha dado la cara a los costarricenses, o qué prefiere, ¿un populista, una sola persona, un equipo unipersonal?”, agregó.

Thompson: ‘Es una llamada de atención al partido’

El alajuelense Roberto Thompson apuntó el hecho de que la derrota “es una llamada de atención al partido” y añadió que se debe tener calma. “Es un momento para reflexionar y habrá que esperar unos días para poder reaccionar”, agregó.

La turrialbeña Paola Valladares aseguró que “vuelve a ganar el odio” y a quedarse fuera de la discusión las verdaderas necesidades de los costarricenses. “No sabemos qué hay detrás del presidente electo, no vemos equipos, no sabemos qué va a suceder con los sectores y con la paz social de este país Espero que Costa Rica se acomode y no caiga más de donde está hoy”, dijo la diputada.