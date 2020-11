"Pero no es solo eso. Digamos que es un monto pequeño, digamos que no impacta. ¿Cuál es la señal afuera? ¿Cuál es la señal a los mercados? ¿Qué va a pasar con los tenedores de bonos de Costa Rica? Lo estoy diciendo como riesgos, no certezas, porque estoy abierto a tener la discusión.