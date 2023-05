Alternativa para sustituir a Cinde ‘parece sacada de la mano a última hora’, dice Laura Chinchilla

Laura Chinchilla, expresidenta de la República, calificó de contraproducente y sin razón objetiva la decisión del Gobierno de romper el convenio de atracción de inversiones extranjeras con la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde).

“Pero más grave aún”, dijo, “la alternativa que se propone parece que fue sacada de la mano a última hora para acomodar mejor una justificación”.

“Quitamos a cinde, pero no pareciera haber un andamiaje suficientemente fuerte, sólido y eficaz que pueda hacer el trabajo que, de manera tan buena, venía haciendo Cinde”, declaró la exmandataria a la prensa en la Asamblea Legislativa.

El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) argumentó falta de fondos para romper el convenio. Luego, el ministro Manuel Tovar dijo que las empresas extranjeras no vienen al país por Cinde, sino por las condiciones que ofrece Costa Rica.

Laura Chinchilla se refiere a decisión sobre Cinde

También, Tovar adujo que no hay suficiente inversión extranjera fuera de la gran área metropolitana (GAM), mientras que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, alegó que Cinde se concentraba mucho en empresas de Estados Unidos.

El Gobierno, entonces, encargó la atracción de empresas a la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), órgano que no se especializa en este materia, así como a las embajadas.

Chinchilla dijo que no hay discusión sobre la necesidad de llevar más inversión fuera de la GAM, pues eso tiene que ver también con la seguridad nacional, pero “en áras de fortalecer este pilar, me parece que estamos debilitando todo el pilar general de atracción de inversiones”.

“Ya no es que no van a venir a las costas, sino que no van a venir del todo”, sostuvo la política.

Chinchilla considera que no encuentra “razón de fondo objetiva” para concluir que la ruptura era necesaria.

Así lo dijo al salir de una reunión que sostuvo con el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), este lunes, para hablar sobre la crisis de seguridad y las posibilidades para afrontarla.

Este mismo lunes, previo a ingresar a un encuentro también con el PUSC, el ministro Manuel Tovar dijo que la ruptura con Cinde se fundamentó en el derecho que otorgaba el mismo convenio y que fue una decisión que se tomó desde el inicio del Gobierno.

El jerarca indicó que el Comex y Procomer tienen la capacidad institucional para atraer inversiones. Adelantó que la Promotora tiene previsto aumentar su capacidad con la apertura de más oficinas que se suman a las 27 sucursales que tiene en el exterior.

