Alertas sobre infiltración del narco en política vienen desde hace años, dice exfiscala

Comparecencia Emilia Navas La exfiscala general Emilia Navas, el fiscal general a. í. Warner Molina y la exfiscala de narcotráfico Ileana Mora comparecieron este martes en la Comisión sobre penetración del narco en la zona sur. Foto: Aarón Sequeira.

Ileana Mora, exfiscala adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos, afirmó este martes que las alertas sobre la infiltración del narcotráfico y el crimen organizado en la política y los funcionarios públicos existen desde hace varios años.

En sesión de la Comisión sobre la Penetración del Narco en la Zona Sur, Mora explicó que las alertas no pueden seguir pasando inadvertidas, máxime a la luz de las investigaciones que se han conocido en los últimos meses.

“Para nosotros, estas alertas se reflejan en una metodología diferente de investigación. Con el apoyo de la Fiscalía General, se dijo que no podemos ser ajenos a lo que está pasando internacionalmente. No ha sido de dos o tres años atrás, sino 10 o más años atrás”, enfatizó.

Mora explicó que muchos informes habían advertido que la corrupción se convertía en un problema en el país. “El gran temor era que convergieran esos intereses entre narcotraficantes y funcionarios que se prestaran a la corrupción”, dijo la exfuncionaria.

Aunque la exfiscala reconoció que a la fecha no existen sentencias condenatorias sobre el tema, indicó que debe haber alertas por estos indicios.

“Los últimos casos de la zona sur, de los cuales no puedo hablar, dan alertas en que se mencionan algunos vínculos y eso no puede pasar inadvertido. Será dentro de las investigaciones en que se compruebe si hay o no hechos que se puedan asimilar a un delito específico”, comentó frente a los diputados.

Ileana Mora explicó que la Fiscalía sobre Narcotráfico y Delitos Conexos fue reforzada en el 2018 para atender mejor todo lo relacionado a esos “delitos conexos”, que no necesariamente son de narcotráfico, sino que también incluye “poner explosivos, asesinatos de indígenas”.

“La idea ha sido formar equipos conjuntos y no solamente dedicarnos al narcotráfico, porque probablemente lo que pasó en los últimos tiempos es que antes se veía el narco y ya. Ahora, cuando se empieza a ver qué hacen con el dinero es cuando empezamos a ver otras ramificaciones: qué proyectos, qué otras cosas van a hacer”, dijo la exfiscala.

Mora apuntó que en ese punto es donde se puede mezclar el uso de ese dinero de procedencia ilícita con personas donde se podría colocar ese financiamiento.

La exfiscala comentó que lo idea es darle un seguimiento a todo el panorama, y no por separado.

Noticia en desarrollo