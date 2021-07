Alcaldesa josefina: ‘Yo siempre he sido de bajo perfil’

En junio del 2013, Sandra García Pérez asumió la Alcaldía de San José en sustitución de Johnny Araya, quien buscaba la presidencia de la República tras 22 años de estar al frente del ayuntamiento josefino.

Con García, de 66 años, deportista y educadora, no solo cambió el rostro, sino también el estilo de dirigir la mayor municipalidad del país. Ahora no hay inauguraciones ni anuncios de obras.

La alcaldesa aseguró que hay proyectos en ejecución, pero se realizan sin mayor divulgación porque ella prefiere mantener un perfil bajo.

Este es un extracto de la conversación con La Nación.

¿Cómo fue el proceso de transición tras salir Johnny Araya?

Prácticamente no hubo proceso. Él toma la decisión como muy precipitadamente; es decir, se sabía que él se iba a ir, pero no sabíamos cuándo.

¿Cómo encontró la Municipalidad?

La Municipalidad es una institución que en la recaudación es sana, pero está endeudada porque tiene bonos (de deuda). A raíz de los Juegos Centroamericanos, la institución adquirió compromisos importantes con bonos para hacer esa infraestructura maravillosa que se hizo para los Juegos. Los bonos están a largo plazo, pero la institución está estable.

¿Mantiene comunicación con Johnny Araya, le pide asesoría?

( Risas ) No, no, no... Johnny y yo..., ¿qué será...? Desde hace cuatro o tal vez cinco meses que no conversamos, por decirle algo. La relación que tenemos es cordial.

¿Cuál es la diferencia entre su gestión y la de Araya?

La principal diferencia es el perfil. Él, por razones obvias, pasaba con perfil muy alto, y yo diría que estoy entre medio y bajo.

”En el área de desarrollo institucional, he hecho importantes mejoras, por llamarlo de alguna manera. La política de contención de gasto es fuerte; he logrado nombrar en propiedad a 200 personas que eran interinas”.

Muchas veces se dijo que usted era ficha de don Johnny.

Yo no soy ficha de nadie; sencillamente, estoy aquí por esas casualidades de la vida.

¿Su perfil bajo beneficia a su esposo (Guido Granados), a quien le interesa ser candidato a alcalde para el 2016?

En lo absoluto. Primero, él como ciudadano, por su trayectoria y por su nombre tiene derecho a participar en lo que quiera, pero la decisión de él es reciente, de finales del año pasado, y yo siempre he sido de perfil bajo.

¿Cuáles son las prioridades de la Municipalidad?

Tenemos un plan de gobierno que gira sobre la funcionalidad de la institución, la calidad de vida de las personas y la mejora administrativa.

”En el área de infraestructura, tenemos proyectos con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y con el Banco Interamericano de Desarrollo; toda la calle 24 la vamos a intervenir.

”Tenemos el proyecto de la ciclovía que, esperaría, la empiecen a señalizar en un mes o mes y medio. La primera etapa va a ir de La Merced a la Asamblea Legislativa. Vamos a coordinar la segunda etapa con el MOPT, y me llamaron de la Universidad de Costa Rica para hacer una etapa hasta San Pedro de Montes de Oca.

”Otro proyecto importante es remozar el Mercado Central, el quiosco del Parque Central; tenemos muchos proyectos...”.

¿Y el edificio para los artesanos de la calle 13 bis?

No le hemos asignado un uso al mercado nuevo en aras de no causarle un problema a los vendedores que están en calle 13 bis; estamos dando un tiempo, aun cuando desde nuestro punto de vista no tenemos ningún compromiso con los vendedores porque dimos un plazo y no se trasladaron. Tenemos mucha gente haciendo fila diciendo que está interesada en usar el nuevo mercado.

”Creo que los artesanos van a tener que trasladarse porque el Ministerio de Salud declaró insalubre el lugar y la Municipalidad no tiene elementos para permitir construir nuevos locales allí”.