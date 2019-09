“Esas autoridades llegan, hablan con él y le piden nombres de las personas involucradas. Don Édgar les dice: ‘A mí no me consta que hayan hecho nada ni que haya ocurrido nada, lo que me consta es lo que otras personas me han dicho, entonces lo que les voy a dar son los nombres de las personas que me han dicho para que ustedes hablen con ellas’”, dijo Villalobos.