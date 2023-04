35 diputados desechan proyecto que restringía imagen de mujeres en publicidad

Una mayoría de 35 diputados del plenario legislativo decidió sepultar el proyecto de ley que habría restringido el uso de la imagen de la mujer en publicidad.

Este plan impulsado por el Frente Amplio (FA) habría prohibido que se utilizara la imagen de la mujer de una forma sexualizada para vender productos que no tengan ningún tipo de relación con la imagen.

Sin embargo, luego del 1°. de mayo próximo, el expediente quedará archivado, cuando se vence el plazo de vigencia cuatrienal. El Frente Amplio impulsó una ampliación del plazo de discusión por cuatro años más, para lo cual requería una votación con mayoría simple.

Sin embargo, la propuesta solo logró 14 votos a favor y, en cambio, recibió 35 en contra, por lo que quedará sepultado. El FA perdió también una moción de revisión, con 13 a favor y 38 en contra.

La restricción que proponía el proyecto habría aplicado para medios de comunicación y plataformas digitales. Además, encargaba al Ministerio de Gobernación las regulaciones, incluso la aprobación previa de productos publicitarios.

A su vez, el plan imponía multas ¢9,2 millones a las personas físicas o jurídicas que difundan publicidad comercial contraria a lo establecido por la ley, tanto en medios tradicionales como digitales.

El plan habría endurecido la regulación sobre la publicidad que presente mujeres en traje de baño o semidesnudas, si el producto vendido nada tiene que ver con esa imagen. Por ejemplo, impedía que se promocionaran automóviles o electrodomésticos con el cuerpo de una mujer.

La organización Comunidad, que asocia a 40 empresas de publicidad y comunicación, había señalado que el plan atentaba contra la seguridad jurídica, las inversiones y el desarrollo de los negocios.

Según el grupo, el texto utilizaba criterios amplios e indeterminados que habrían permitido al Gobierno aplicar sanciones de una forma bastante discrecional.

La frenteamplista Rocío Alfaro, quien pidió al plenario votar a favor de mantener vivo el proyecto, dijo que se trabajaba en consensuar un nuevo texto.

“Este proyecto trata de darle herramientas al Estado para poder cumplir con obligaciones nacionaes e internacionales contenidas en convenciones y leyes que apuntan a proteger a las mujeres de la violencia y la discriminación”, sostuvo la legisladora.

Dijo que las mujeres del país siguen sufriendo violencia de varios tipos como la sexual y necesitan protección. Añadió que la propaganda comercial es producto cultural con la que se socializa a la población.

Carolina Delgado, diputada de Liberación Nacional, añadió que el proyecto buscaba modernizar la Ley que regula la propaganda que utilice la imagen de la mujer.

Johana Obando, quien votó a favor de archivar el proyecto, dijo que el texto violentaba la libertad de las mujeres.

“El proyecto de ley que acabamos de votar pareciera que tiene un fin lobale, pero no lo es. Tiene toda la seña de restricción de autodeterminación de las mujeres. Es tan proteccionista que violenta todo principio de decisión de las mujeres sobre qué usar y no usar, sobre qué mostrar y no mostrar de su cuerpo”, indicó.

Añadió que la vía de protección de las mujeres no pasa por restringir la libertad de decidir sobre su cuerpo. “Es hora que busquemos nuevas alternativas de protección de los derechos de los mujeres, donde no se vean como objeto sexual, pero no violentando la libertad de decisión”, sentenció Obando.