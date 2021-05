Volio también estima que monseñor Arrieta rubricó la Ley en calidad "testigo de honor" y no con otra intención, por lo que no tiene efecto jurídico. No obstante recordó que también el artículo 142 inciso 3 de la Carta Magna exige que los ministros sean del estado seglar, que no sean religiosos, por lo tanto no se podría considerar a un religioso como miembro de un ministerio.