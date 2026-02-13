El País

Nuevos manuales para pruebas de manejo saldrán a la venta a partir del lunes; estos son los cambios que traen

Nuevos folletos tienen un costo de ¢3.500 y solo se adquieren en la Imprenta Nacional o Educación Vial

Por Patricia Recio

A partir del próximo lunes, los aspirantes a la licencia de conducir podrán adquirir los nuevos manuales que se utilizarán en las pruebas teóricas para vehículos y motocicletas.








