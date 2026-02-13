Nuevos manuales para pruebas de manejo saldrán a la venta a partir del lunes; estos son los cambios que traen

A partir del próximo lunes, los aspirantes a la licencia de conducir podrán adquirir los nuevos manuales que se utilizarán en las pruebas teóricas para vehículos y motocicletas.

Los contenidos de estos nuevos libros serán evaluados en las pruebas que se apliquen a partir del próximo 2 de marzo.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció que la distribución de estos folletos estará a cargo de la Imprenta Nacional y tienen un costo de ¢3.500. Podrán ser adquiridos en las oficinas de esa entidad en La Uruca, el Registro Nacional de Zapote y la sede central de Educación Vial en Paso Ancho.

Nuevos manuales para pruebas de conducir

Además, también se pueden obtener mediante Correos de Costa Rica, para lo cual se deben solicitar al correo mercadeo@imprenta.go.cr

La directora de Educación Vial, Sindy Coto, explicó que estos manuales cuentan con preguntas de práctica dentro de su contenido.

Con estos se busca brindar una capacitación diferenciada y precisa para examinar las destrezas, habilidades y conocimientos básicos de acuerdo con el tipo de vehículo.

Coto dijo que es importante que se verifique que el manual tenga los logos del MOPT y la Imprenta Nacional, para asegurarse de que este sea original, para evitar errores al momento de la prueba y tener garantía de que el contenido al que se está accediendo fue el que se trabajó como parte de este cambio.

Los cambios

El coordinador del departamento de Formación y Capacitación, Alejandro Vargas, explicó que el nuevo manual consta de seis capítulos.

En estos se refuerza, entre otras cosas, en el tema de factores de riesgo dependiendo del tipo de vehículo que la persona va a maniobrar.

“De igual manera, se mantienen capítulos que son importantes en el área de educación y seguridad vial, como son la legislación de tránsito, conducción eficiente y señalamiento vial. Son principios básicos y necesarios para poder conducirnos en nuestras carreteras”, explicó.

El funcionario afirmó que la intención con este ajuste es combatir los índices de accidentabilidad y mortalidad. Según explicó, esta iniciativa es parte de un proyecto integral que inicia con el cambio de los manuales, pero que además incluirá reformas enfocadas en atender la alta accidentabilidad principalmente en los motociclistas, que representan las cifras más altas en percances y mortalidad.

El año anterior, la directora de Educación Vial, anunció que parte de esos cambios incluirían modificaciones en los ítems que evalúan las destrezas en las pruebas prácticas de manejo, a fin de que estos consideren las maniobras asociadas a las principales causas de accidentes de tránsito.

Los nuevos manuales solo se pueden adquirir en la Imprenta, Eduación Vial o mediante Correos de Costa Rica. (MOPT/MOPT)

Las autoridades recordaron que hasta el 27 de febrero de ese año, las pruebas no sufrirán cambios, además el resto de los requisitos para obtener la licencia se mantiene como hasta ahora.

Los conductores deben cancelar ¢5.000 para realizar la matrícula y además tener los credenciales para el registro en línea.