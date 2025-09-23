El País

No, no envejecemos de forma lineal: hay dos edades clave en las que se acelera el proceso

Aunque sintamos que es un proceso muy lento que se acumula conforme el tiempo pasa, hay dos momentos en donde hay cambios significativos, según un estudio

Por Irene Rodríguez
Cuatro muñecos que representan diferentes edades de la vida humana: los 10, 30, los 60 y los 90 años.
Aunque normalmente se ha visto el envejecimiento como un proceso paulatino, una investigación señala que hay dos edades en la que el proceso se acelera y se envejece varios años en poco tiempo. (Shutterstock/Shutterstock)







Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

