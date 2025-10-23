El País

No hubo sabotaje. Esta fue la falla que obligó a cerrar el espacio aéreo de Costa Rica durante 7 horas

Investigación determinó que no hubo sabotaje ni negligencia; Aviación Civil ampliará informe para determinar más medidas preventivas

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
24/09/2025, Alajuela, Aeropuerto Juan Santa María, fallo de los radares del aeropuerto hace que se cierre el espacio aereo del país.
Un cortocircuito en uno de los equipos ocasionó la salida del sistema de control aéreo en el Juan Santamaría. (Jose Cordero/José Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
RadarJuan SantamaríaAviación Civil
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.