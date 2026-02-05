El País

¿Necesita un subsidio del IMAS? Esto debe hacer para acceder a la ayuda paso a paso

Descubra cuáles son los documentos exigidos por el IMAS para obtener subsidios y transferencias monetarias sin contratiempos ni rechazos

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Conozca los requisitos oficiales para acceder a beneficios del IMAS y evitar errores que puedan rechazar su solicitud. (Rafael Murillo Rodriguez)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCIMASSubsidios IMAS
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.