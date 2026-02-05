¿Necesita un subsidio del IMAS? Esto debe hacer para acceder a la ayuda paso a paso

Conozca los requisitos oficiales para acceder a beneficios del IMAS y evitar errores que puedan rechazar su solicitud.

Las personas y hogares interesados en recibir subsidios, beneficios o transferencias monetarias individuales del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) deben cumplir con requisitos generales obligatorios. Estos documentos pueden entregarse en formato digital, lo que facilita su gestión.

Uno de los principales requisitos es presentar la cédula de identidad vigente o documento de identificación válido, correspondiente a la persona que realiza el trámite. Esta información será verificada con el Tribunal Supremo de Elecciones o la Dirección General de Migración y Extranjería, según corresponda.

Durante la atención, el personal del IMAS verificará que el hogar esté registrado en el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube). Este registro puede ser tramitado directamente con el funcionario que le atiende.

Otro requisito indispensable es que cada integrante del hogar cuente con un registro de ingresos en el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere). Si alguna persona no aparece en este sistema, el solicitante deberá presentar una declaración jurada, firmada por todo el hogar, donde indique que la información suministrada o actualizada es correcta.

Cuando los datos del Sicere estén actualizados, no se pedirá la declaración jurada mencionada anteriormente.

Además, se debe entregar una única declaración jurada por hogar, firmada por quien realiza el trámite, confirmando la veracidad de la información. Este documento también debe incluir un correo electrónico oficial para notificaciones.

Durante la entrevista con la persona profesional del IMAS, se verifica nuevamente que el hogar cuente con el registro administrativo en Sinirube y con la declaración jurada vigente. Esta revisión final permite asegurar que la información esté actualizada antes de resolver la solicitud del subsidio o transferencia monetaria.

El cumplimiento de estos requisitos permite agilizar la resolución de las solicitudes y garantiza que el beneficio llegue efectivamente a quienes más lo necesitan.