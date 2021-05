"Siempre he jugado como delantero, y esta vez no fue la excepción, es mi tercer clásico del amor y me siento muy emocionado. Le agradezco a los jugadores que hayan compartido este momento con nosotros", comentó Marcos Canales, anotador de dos goles liguistas. El muchacho tiene 14 años y es vecino de Sarapiquí.