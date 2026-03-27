MOPT deberá ajustar cartel para subasta de hangares en el Tobías Bolaños

El MOPT sacó a concurso 36 espacios de los 45 que dispone el Tobías Bolaños.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) deberá modificar los términos de referencia que incluyó en el cartel para subastar los hangares del aeropuerto Tobías Bolaños.

Los cambios en la condiciones responden a lo resuelto por Contraloría General de la República tras 88 recursos de objeción planteados por las empresas con operaciones en la terminal aérea, en Pavas, o que tienen interés de contar con un hangar en el sitio.

De acuerdo con la resolución, los reclamos relacionados con cantidad de espacios disponibles, adjudicación múltiple, plazo de la concesión, modelo tarifario, actividades comprendidas, actualización del canon, situación con la CCSS, vigencia de la oferta, patentes, ofertas alternativas, razonabilidad del precio, apostilla de documentos, se rechazaron de plano, al no acreditarse fundamento en sus planteamientos.

En tanto, los alegatos relacionados con exclusión de la aviación privada, situación de permisionarios, certificado de explotación, se declaran sin lugar porque se determinó que existe una disposición normativa que habilita el actuar de la Administración.

Las objeciones asociadas con las condiciones de multas y acreditación de experiencia se declaran parcialmente con lugar, siendo que no se acreditó en el expediente la existencia del estudio dispuesto en la normativa, “ni se tiene claridad sobre la pertinencia de solicitar experiencia a un consorcio de frente al tipo de concurso promovido”.

Además se requirió a la Administración revisar la fórmula empleada para la asignación del puntaje, pues podría resultar inaplicable en el momento de la evaluación.

Los reclamos fueron planteados por Bel Ingeniería, CHARQ Estudio, Inversiones Siete Veintiuno, Valpo CR Consulting, Nefah, GPL S. A, Helicorp, Josue de Jesús Mendez, Lima Mike SRL, Javier Guardia Acosta, Servimed de Centroamérica, Manta Ray Studios y Aeronaves de América; que estarían interesadas en disponer de un hangar para sus aeronaves privadas.

La CGR detalló que otros dos recursos de objeción interpuestos por las empresas Aero Consultores, y la Asociación de operadores y propietarios de aeronaves AOPA, se rechazaron por presentarse de forma extemporánea.

Los hangares de mayor tamaño y con ubicaciones privilegiadas respecto a la pista o calles de servicio pagarán una tarifa mayor. (Alonso Tenorio) (Alonso Tenorio)

Según lo informado por la Contraloría, el Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC) deberá atender lo resuelto con el fin de continuar con las siguientes etapas del proceso licitatorio.

Detalles de la licitación

La licitación publicada el mes anterior, establece que los dueños de aviones privados deberían pagar entre ¢265.000 y ¢3,4 millones mensuales por lotes o hangares para resguardar sus aeronaves en alguno de los 36 espacios que se sacaron a concurso.

La asignación de los lotes y hangares se hará mediante una modalidad de oferta y demanda, por lo que se otorgarán al que presente la mejor puja por el lote o infraestructura deseada.

Los precios base contemplados en la publicación varían de acuerdo al tipo de infraestructura, ubicación y tamaño del puesto que se quiere.

La mayoría de espacios en el apartado de lotes para construir tienen precios que no superan los ¢400.000 (como tarifa base), mientras que el promedio en hangares es entre los ¢500.000 y ¢1,3 millones; hay uno que supera los ¢2,3 millones y otro de ¢3,4 millones.

El pago por estos espacios es mensual, y el plazo de la concesión será de 10 años. Los concesionarios pueden realizar labores de acondicionamiento o remodelación del espacio asignado.