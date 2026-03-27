El País

MOPT deberá ajustar cartel para subasta de hangares en el Tobías Bolaños

Contraloría resolvió 88 reclamos de empresas interesadas en tener un espacio donde guardar aviones privados

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Por Patricia Recio
03/07/2025. Aeropuerto Tobías Bolaños. Pavas, San José. Fotografía: Lilly Arce
El MOPT sacó a concurso 36 espacios de los 45 que dispone el Tobías Bolaños. (Lilly Arce/Lilly Arce)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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