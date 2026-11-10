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El País

Ministerio de Cultura y Teatro Nacional confirman el fallecimiento de Tatiana Fishman, hija de exdiputados

Condolencias oficiales tras confirmarse el fallecimiento de Tatiana Fishman Faingezicht, hija de figuras políticas del país

Mujer coloca rosa blanca sobre ataúd cerrado. Al fondo, césped en un espacio abierto. Muerte, féretro, sepelio, entierro, persona fallecida, duelo, luto, cementerio
Instituciones del sector cultural, como el Teatro Nacional de Costa Rica, se sumaron a las muestras de condolencia a través de sus canales oficiales (imagen con fines ilustrativos) Shutterstock
Juan Fernando Lara Salas