Ministerio de Cultura y Teatro Nacional confirman el fallecimiento de Tatiana Fishman, hija de exdiputados

El Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica emitió un comunicado lunes para manifestar su pesar por el fallecimiento de Tatiana Fishman Faingezicht (1971-2026).

Fishman Faingezicht era hija de Aida Faingezicht Waisleder, exministra de Cultura y Juventud, exmiembro de la Junta Directiva del Teatro Nacional y exdiputada por la provincia de San José por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) durante el período legislativo 2002-2006; y del abogado, exdiputado y expresidente de la Asamblea Legislativa, Luis Fishman Zonzinski (2010-2014), y exministro de Gobernación, Policía y Seguridad Pública durante la administración de Rafael Ángel Calderón Fournier (1990–1994).

Instituciones del sector cultural, como el Teatro Nacional de Costa Rica, se sumaron a las muestras de condolencia a través de sus canales oficiales, extendiendo su solidaridad a los familiares y amigos de Fishman Faingezicht en este momento de duelo.