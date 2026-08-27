El País

MEP suspende lecciones presenciales en 61 centros educativos este viernes por las lluvias

Las autoridades reportaron 53 centros cerrados en zona norte norte y otros ocho distribuidos entre Guápiles y Sarapiquí

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Por Silvia Ureña Corrales

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Sarapiquí una de las zonas más afectadas por las fuertes lluvias de los últimos días. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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