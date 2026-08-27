MEP suspende lecciones presenciales en 61 centros educativos este viernes por las lluvias

Sarapiquí una de las zonas más afectadas por las fuertes lluvias de los últimos días.

Las lluvias de los últimos días mantienen afectadas varias comunidades del país y obligaron a modificar la dinámica educativa en tres regiones. El Ministerio de Educación Pública (MEP) informó que 61 centros educativos permanecerán cerrados este viernes 28 de agosto como medida preventiva ante las condiciones climáticas.

La mayor afectación se concentra en la zona norte norte, donde 53 centros educativos no impartirán lecciones presenciales. Otros cuatro centros permanecerán cerrados en Guápiles y cuatro en Sarapiquí, según el reporte actualizado de las Direcciones Regionales de Educación.

El MEP explicó que las lluvias recientes provocaron nuevas afectaciones en la zona norte norte. Los reportes regionales y las verificaciones realizadas en campo determinaron la necesidad de mantener los cierres en esas comunidades.

Estudiantes deberán continuar con educación híbrida

Durante el cierre, los centros afectados deberán aplicar la Política de Educación Híbrida (PEHí). También deberán activar el protocolo institucional y recurrir a las alternativas disponibles para mantener la continuidad del proceso educativo, indicó el MEP.

La institución mantiene un monitoreo de las condiciones climáticas y del acceso a los centros educativos por medio de las Direcciones Regionales de Educación. La vigilancia se concentra especialmente en las zonas donde persisten las lluvias.

El regreso a las lecciones presenciales dependerá de las condiciones de seguridad para estudiantes y personal. El Ministerio indicó que cualquier cambio en los cierres se comunicará mediante sus canales oficiales.