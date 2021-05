Sin embargo, el grupo predominante lo constituyen quienes dijeron que no van a votar, votarán en blanco, no votarán por ninguno de los candidatos actuales o, simplemente, no saben o no responden. Sumados representan el 53 por ciento de la muestra, un porcentaje muy similar al de quienes, en una parte anterior del cuestionario, dijeron no tener decidido su voto por presidente.