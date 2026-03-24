El País

Más de 4.500 consultas en la CCSS por vapeo en 2025: tendencia sigue en ascenso”

Atenciones por trastornos relacionados al vapeo corresponden principalmente a adolescentes y adultos jóvenes

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Por Cristian Mora
Vapeo, Vapear
Datos del Área de Estadística en Salud de la CCSS evidencian un crecimiento acelerado en las consultas médicas vinculadas al vapeo, que pasaron de 2 casos en 2020 a 4.517 en 2025. (Natali Brillianata/Shutterstock)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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